Protest al angajatilor STB: Acuza ca sume mari de bani nu au ajuns la salariati

Tudor Florian Ivan, avertizor de integritate, liderul sindicatul Transpublic din STB, a declarat, miercuri, ca circa 20.000 de lei ar fi trebuit sa ajunga la fiecare din cei 11.000 de salariati ai STB, insa au ajuns doar cate 200 de lei la doar 2.000 de persoane."Protestam pentru ca de curand am gasit intr-un dosar un acord incheiat intre conducere si sindicatul asa-zis reprezentativ, in care se dau niste sume de bani care nu au mai ajuns la salariati in perioada 2013 - 2016, iar intr-o alta hotarare am vazut ca acea suma inseamna cam 20.000 lei pentru un salariat.Noi avem la STB in momentul acesta undeva la 11.000 de salariati care nu si-au primit acesti bani si, prin acel acord incheiat s-au dat cate 200 de lei la doar 2.000 de persoane din 11.000.Restul de 9.000 au ramas cu banii pierduti si libere lucrate", a afirmat Tudor Florian Ivan, avertizor de integritate, liderul sindicatul Transpublic din STB.Acesta a mai spus ca, imediat ce toti angajatii vor afla despre sumele de bani pierdute, vor protesta in numar mai mare."Suntem putini (miercuri - n.red.) pentru ca aceasta este activitatea salariatilor, se sperie, altii nu stiu de banii pe care i-au pierdut. Probabil ca vor afla. Deja s-a dus zvonul prin depou, prin autobaze, la cei care au ridicat 200 de lei pentru 20.000 care li s-au luat si atunci vor afla si probabil vor protesta", a mai spus sindicalistul.Protestul este unul pasnic, angajatii venind cu vuvuzele si un banner al sindicatului.