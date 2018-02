Protest al bucurestenilor din Sectorul 1 fata de intentia primarului de a da inca 10 milioane de lei Catedralei Neamului

Ziare.

Nu este un protest fizic, ci unul online. Cetatenii Sectorului 1 sunt incurajati sa faca o poza cu mesajul "Vreau Spitale Nu Catedrale!" si sa o posteze pe Facebook si in pagina evenimentului " Dom' Primar, vrem Spitale nu Catedrale! ".Evenimentul este organizat de ASUR - Asociatia Secular-Umanista din Romania si de Alexandru Toma Patrascu, presedintele ONG-ului.Numerosi cetateni ai Sectorului 1 s-au revoltat in ultimele zile in spatiul online din cauza faptului ca primarul Dan Tudorache intentioneaza sa mai dea 10 milioane de lei pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului , in conditiile in care pana acum a alocat deja 20 de milioane de lei din banii contribuabililor.Astfel, joi la ora 14:00, la Primaria Sectorului 1 va avea loc sedinta Consilului Local si pe ordinea de zi se afla acest proiect.Amintim ca in Primaria Sectorului 1 a mai aprobat in noiembrie si decembrie 2017 cate un sprijin, fiecare in valoare de zece milioane de lei.A.G.