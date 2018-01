Protest al copiilor si parintilor pe drumul unde un adolescent a provocat 3 accidente: Vrem trotuare, nu sa ne omoare!

Ziare.

Oamenii s-au adunat duminica in curtea gradinitei din Muresenii Bargaului si au cerut autoritatilor sa le faca trotuare. Copiii au purtat pancarte pe care scria "Vrem trotuare, nu sa ne omoare", "Viata are prioritate", "E 576 - DN 17 pericol public", dar si mesaje pentru colegii lor raniti in accident "Este obligatoriu sa se faca aceste trotuare macar pe o parte a drumului daca nu pe amandoua. De asta am iesit in strada. Asta vrem!", a spus Ioana Prasca, o mamica revoltata.Drumul National 17 Cluj-Napoca - Bistrita-Nasaud - Suceava a fost reabilitat in perioada 2004 - 2007, Compania Nationala de Drumuri Nationale si Autostrazi cheltuind la acea vreme, cu toate solicitarile facute de autoritatile locale. De atunci, an de an, peste 2.000 de copii de pe Valea Bargaului isi pun in pericol viata in drumul spre scoala sau spre gradinita. Copiii sunt nevoiti sa mearga pe marginea soselei, ferindu-se cu greu din calea masinilor care circula cu viteza."Vrem sa se faca odata dreptate in satul acesta si in comuna asta. Drumul este international, trece prin atatea sate, iar copilul merge drept pe langa roata TIR-ului cand merge de la scoala acasa sau cand vine. Ne mor copiii din cauza conducerii, cineva trebuie sa fie vinovat, cine a aprobat... Cine a facut proiectul la drumul acesta... Cineva trebuie sa raspunda odata! Ne dorim sa se faca trotuare pe toata Valea Bargaului. Daca erau trotuare nu erau atat de multi copii loviti", a povestit Vasile Tomoroga, un tatic prezent la protest.In curtea scolii s-au adunat si colegii Cristinei, o fetita de 14 ani, care a fost grav ranita in accidentul de vineri seara, sansele de supravietuire fiind minime."Colega noastra Cristina, din clasa VIII-a, a fost accidentata in fata bisericii si acum se afla in coma la Spitalul din Bistrita. Puteam fi oricare dintre noi... Drumul este plin de tineri care beau si ies cu masinile... Se circula pe marginea soselei pentru ca nu avem trotuare si ne dorim sa fie trotuare. De ani intregi se vorbeste de asta insa nu se rezolva nimic. Au fost multe accidente si vor mai fi inca multe accidente pana se vor face trotuare. Iesi afara din casa si nu stii daca te mai intorci", povestesc colegele fetitei accidentate.Langa gradinita din Muresenii Bargaului au ajuns si cinci echipaje ale Politiei care au asigurat zona, intens circulata, pe perioada desfasurarii protestului, echipaje ale jandarmeriei si ale mascatilor."Pe tot Drumul National 17 ar trebui sa existe cai de acces pentru pietoni si trotuare. Trebuie in primul rand ca sa poata delimitata locul prin care se deplaseaza pietonii de locul prin care se deplaseaza autoturismele.. Conducatorul auto s-a deplasat doar pe partea carosabila, fara sa iasa din acest cadru. Acolo erau si copii accidentati.Au fost aplicate amenzi pentru lipsa trotuarelor, dar nu pe acest tronson de drum pentru ca lucrarea a fost executata conform studiului care s-a facut la vremea respectiva, dar incercam sa remediem situatia", a declarat comisar sef Ciprian Buta seful Politiei Rutiere Bistrita-Nasaud.Autoritatile locale au facut demersuri inca din momentul in care lucrarile de reabilitare a Drumului National 17 era in proiectare, solicitand Companiei Nationale de Drumuri Nationale si Autostrazi sa tina cont si de faptul ca sunt necesare amenajarea unor trotuare, insa la nimeni nu a tinut cont de solicitari, iar drumul a fost executat si receptionat fara trotuare amenajate."De cand s-a reabilitat drumul national, din 2006, circulatia a crescut foarte mult si acum nu se mai poate... Sunt in pericol nu numai copiii care merg la scoala, ci si adultii.al Companiei Nationale de Drumuri Nationale. Momentan ne impiedica sa facem acest lucru un proiect privind introducerea apei si canalizarii in comuna care este aprobat. Daca vom face anul acesta trotuarele, la anul va trebui sa venim sa le spargem pentru ca se face proiectul de apa si canalizare", a declarat Vasile Sut, primarul comunei Tiha Bargaului.O tanara de 16 ani a murit, iar patru copii si o femeie au suferit rani grave, in urma unui accident produs pe acest drum de un sofer de 16 ani, baut si fara permis.