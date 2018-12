Protest al profesorilor tineri la Inspectoratul Scolar Bucuresti

Ziare.

com

"Urmare a lipsei de receptivitate a ISMB cu privire la aspectele abuzive semnalate in mod reiterativ, precum si a actiunilor de intimidare si hartuire indreptate impotriva protestatarilor STPR, va informam ca miercuri, 19.12.2018, intre orele 10:30 - 13:00, va avea loc un miting de protest (autorizat) la sediul ISMB", se arata in informarea de presa.Mitingul este indreptat impotriva violentei, coruptiei, abuzurilor si practicilor discriminatorii din ISMB, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si scolile bucurestene, practici abuzive si discriminatorii promovate atat in raport cu drepturile si interesele legitime ale cadrelor didactice, cat si ale elevilor, noteaza organizatorii.