Protest al studentilor la Timisoara: Au purtat, pe umeri, un sicriu invelit in tricolor pe care scria "Justitie"

Aproximativ 200 de studenti din 15 centre universitare din Romania s-au adunat, la Timisoara, iar sambata seara, au participat la un protest fata de modificarile legilor Justitiei.Tinerii au venit incolonati, din Complexul Studentesc, pana in Piata Victoriei, purtand pe umeri un sicriu invelit in steagul tricolor si pe care au scris cuvantul "Justitie". In fata Operei, sicriul a fost asezat pe caldaram, iar langa el tinerii au asezat candele aprinse."Leagea-i lege pentru toti, nu-i facuta pentru hoti ", "Visul meu din studentie, o tara fara hotie", "Am venit din toata tara, protestam la Timisoara", sunt doar cateva dintre lozincile strigate de tineri.Unii dintre ei au purtat pancarte, iar altii steaguri tricolore.