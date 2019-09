Protest al tinerilor pe intreg globul, inclusiv in Romania, inainte de Summitul ONU: Oceanele noastre se ridica, la fel si noi!

Strategii de limitare a schimbarilor climatice

Aceasta actiune de protest organizata la nivel global a debutat in insulele din Pacific, cele mai amenintate locuri de cresterea nivelului oceanului planetar, si a continuat in Australia, Japonia, Asia de Sud-Est si pana in Europa, Africa si Orientul Mijlociu.Postarile de pe retelele de socializare au aratat grupuri de manifestanti, de la cativa copii de scoala primara din Abuja, Nigeria si pana la zeci de mii de oameni care au iesit in strada in orase ca Hamburg (Germania) sau Melbourne (Australia).Greta Thunberg, activista suedeza in varsta de 16 ani care a inspirat aceasta miscare de protest, a remarcat intr-un mesaj pe Twitter "uriasa multime" adunata in Sydney si si-a exprimat speranta ca la fel de multi oameni se vor aduna in toate aproape 150 de tari care participa la aceasta actiune comuna de protest."Viitorul nostru se afla pe umerii vostri" se putea citi pe un banner intins deasupra unei strazi de protestatarii din Berlin."Oceanele noastre se ridica, la fel si noi" a fost un slogan popular scris pe mai multe pancarte, printre care si cea purtata de un elev in uniforma la Melbourne si o alta purtata de o fata cu chipul ascuns de o masca, din Kolkata, in estul Indiei.Si la Bucuresti s-au strans vineri seara in jur de 500 de persoane in fata Ministerului Mediului, iar actiuni similare au fost facute in cate dintre orasele mari ale tarii.Protestatarii au solicitat guvernelor sa ia masuri imediate pentru a limita efectele negative ale incalzirii climatice provocate de om.Punctul culminant al acestor proteste este New York, unde Greta Thunberg, care a fost nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace pentru activismul sau, participa la o demonstratie in fata sediului ONU.Danielle Porepilliasana, o eleva de liceu din Sydney, a avut un mesaj dur pentru politicieni, in special pentru ministrul australian de finante, Mathias Cormann, care a sustinut joi, in parlament, ca elevii ar trebui sa ramana in clase. "Liderii politici din toate colturile lumii ne spun ca elevii trebuie sa stea la scoala si sa-si vada de lectii. Macar o data as vrea sa-i vad si pe ei ca isi fac treaba in parlamente".Summitul ONU de saptamana viitoare ii va aduce laolalta pe liderii politici ai lumii pentru a discuta strategii de limitare a efectelor schimbarilor climatice, cum ar fi tranzitia de la combustibili fosili la surse de energie regenerabile.Aceasta problema este vitala pentru natiunile insulare din Pacific, care au solicitat in repetate randuri natiunilor dezvoltate sa faca mai multe pentru a preveni cresterea nivelului apelor.Elevi din Kiribati au marsaluit scandand: "Noi nu facem greva, noi luptam!". Copii din Insulele Solomon s-au adunat pe plaje in portul traditional purtand scuturi din lemn. Cateva ore mai tarziu, in Thailanda, peste 200 de tineri au patruns in sediul Ministerului mediului si s-au aruncat la pamant, ca si cand ar fi fost morti."Asta se va intampla daca nu oprim schimbarile climatice chiar acum", a declarat unul dintre organizatorii protestului thailandez, Nanticha Ocharoenchai, in varsta de 21 de ani.Aceasta miscare de protest are obiectivul de a pune presiune atat pe autoritati cat si pe companii. Gigantul vanzarilor online Amazon.com Inc si-a luat joi angajamentul ca pana in 2040 va fi neutra din punct de vedere al amprentei de carbon. Reducerea emisiilor de dioxid de carbon este un obiectiv extrem de ambitios pentru Amazon, care livreaza peste 10 miliarde de produse pe an si are o uriasa amprenta de carbon. "Stim ca o putem face si stim ca trebuie sa o facem", a declarat CEO-ul companiei, multimiliardarul Jeff Bezos.In Europa, la Berlin, protestatarii s-au adunat la in fata Portii Brandenburg, unde trei activisti s-au urcat pe blocuri de gheata amplasate sub niste streanguri, pentru a sugera sinuciderea colectiva prin neglijarea problemei incalzirii globale."Foarte multi oameni sustin miscarea noastra insa am dorit sa mergem un pas mai departe pentru ca politicienii ne decid noua viitorul", a declarat Janik Oswald, un reprezentant german al miscarii Fridays For Future, miscarea de greva scolara initiata de Greta Thunberg in Suedia anul trecut. "Cerem ca ceva sa se intample urgent", a adaugat el.Incalzirea globala provocata de emisiile de gaze cu efect de sera rezultate din arderea combustibililor fosili a provocat valuri de caldura, de seceta, a topit ghetarii si a dus la cresterea nivelului marii si la inundatii, noteaza Reuters. Emisiile de dioxid de carbon au atins un nivel record anul trecut, in pofida avertismentelor privind necesitatea limitarii masive a acestor emisii in urmatorii 12 ani pentru a stabiliza clima.La Mumbai, capitala financiara a Indiei, unde anul acesta sezonul musonic a provocat inundatii, elevi de la cel putin 10 scoli s-au alaturat protestelor pentru salvarea climei. La inceputul dupa-amiezii protestatari s-au adunat si in numeroase orase din Europa si Orientul Mijlociu, printre care Londra, Paris, Bruxelles, Berlin, Varsovia, Stockholm, Helsinki, Beirut, Nairobi sau Cape Town."Chiulim de la lectii pentru a va da voua o lectie", se putea citi pe pancarta purtata de un elev londonez."Schimbarile climatice sunt reale, vin peste noi si nu conteaza cine esti", a avertizat Kelly Robert Banda, o tanara care s-a alaturat protestelor organizate in parcul Uhuru din Nairobi. "Fie ca esti sarac sau bogat, acest lucru este real si nu discrimineaza", a adaugat ea.