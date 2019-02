Protest anuntat pentru duminica in Piata Victoriei, dupa ordonantele lui Toader: Abrogati si apoi plecati!

Ziare.

Intitulat "Abrogati si apoi plecati!" , protestul se va desfasura in Piata Victoriei, duminica, 24 februarie, incepand cu ora 18:00.Organizatorii amintesc pe pagina de Facebook a evenimentului de postarea filosofului Mihai Sora de marti , potrivit careia "daca nici astazi nu vedeti si nu intelegeti, inseamna ca suntem pierduti, ca natie, pentru alte cateva decenii"."Oameni buni, daca nici astazi, dupa ordonanta de urgenta, nu vedeti - adica NU VEDETI! - spre ce ne indreptam, daca nici astazi nu intelegeti - NU INTELEGETI! - ce inseamna si incotro ne duce subordonarea magistratilor de catre politicieni, inseamna ca suntem pierduti, ca natie, pentru alte cateva decenii. Noapte buna, Romania!", a scris Mihai Sora pe Facebook."Noi nu spunem noapte buna! Pentru ca noi vedem si stim cata dreptate are domnul Sora, in mesajul de mai sus. De aceea, noi ne vedem in Piata Victoriei. Ca sa-i OPRIM. Si ca sa putem spune, din nou, 'Buna dimineata, Romania!'", scriu organizatorii pe reteaua de socializare.Manifestarea este organizata de comunitatileDe altfel, protestele au inceput chiar de marti seara: mai multi manifestanti au mers in fata Ministerului Justitiei, unde au protestat fata de modificarile Legilor Justitiei si, la un moment dat, au dat cu ketchup pe peretii ministerului."I-am stropit cu ketchup pentru ca-si bat joc de noi", a motivat Marian Ceausescu, unul dintre protestatari.Amintim ca Guvernul a adoptat, marti, doua ordonante de urgenta in domeniul Justitiei.Pe prima dintre ele, privind procedura de selectie a procurorului european din partea Romaniei, o anuntase premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.A doua, insa, a fost facuta publica la finalul reuniunii de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Este vorba despre o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legilor Justitiei si a unor regulamente privind admiterea la INM.A.D.