Protest anuntat in aceasta seara in fata Ministerului de Interne: "Cade una, cadem toate!"

"Moartea uneia dintre noi e moartea sigurantei tuturor femeilor.Atunci cand o femeie din aceasta tara este batuta, jignita, hartuita, ucisa - simtim toate.Stim ca ni se poate intampla oricand. Ni se intampla deja.De fiecare data cand auzim despre astfel de cazuri simtim frica, neputinta, furie, ingrijorare, revolta.Cat timp sa mai fim ignorate si minimizate?Nu putem sa acceptam ca moartea noastra sa fie folosita in mod instrumental: critica si reactia noastra nu trebuie sa se rezume la stat disfunctional, coruptie sau haos institutional.Reactia trebuie sa fie despre faptul ca traim intr-o cultura care normalizeaza hartuirea si violenta asupra femeilor, iar societatea face misto despre asta - in bancuri, in reclame, in melodii, in ranjetele complice ale tuturor.Tragedia de la Caracal este despre minimalizarea violentei asupra femeilor in discursul public.Despre normalizarea si banalizarea abuzului. Despre faptul ca, in Romania anului 2019, disparitia unei fete de 15 ani nu impresioneaza politistii, convinsi ca fata a plecat "cu un handralau". Despre strigatul de ajutor al victimelor ignorate. Despre tacerea institutiilor statului. Despre ranjetul cinic al politistilor care stigmatizeaza corpuri fara aparare. Despre statul care-si abandoneaza victimele violentei. Despre statul care apara agresorii. Despre complicitatea nationala la tacerea ucigasa.Tragedia de la Caracal este si despre sexism si misoginie. Este despre inabusirea strigatelor noastre de ajutor in fata violentei sexiste. Despre tortura si imperativul tacerii, sub care atatea femei trebuie sa indure violenta.Toate femeile din tara asta stim asta.Si totusi nu se vorbeste in acesti termeni, nici in apelurile la iesit in strada, nici in platourile de televiziune, nici de catre politicieni.Haideti in strada! Protestul nostru nu va fi tacut. Furia noastra nu va fi tacuta. Ajunge!Vom fi in strada, duminica, 28 iulie, la ora 19:00, in fata sediului MAI. Vino si tu alaturi de noi! Avem nevoie de cat mai multe voci". Cateva mii de manifestanti au ajuns in fata Ministerului de Interne, sambata seara, si au strigat "Jos Guvernul hotilor!", "Nu scapati!", "Incompetentii", "Criminalii", "Alexandra", "Nu plecam acasa, mortii nu ne lasa". Participantii au tinut un moment de reculegere si au aprins lumanari.Protestul a fost organizat pe Facebook, urmare a tragediei de la Caracal.