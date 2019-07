Protest anuntat in seara asta, in Piata Victoriei, dupa publicarea stenogramelor de la 112 cu Alexandra

Ziare.

Intitulat, protestul se va desfasura incepand cu ora 21:00, in fata Guvernului."Daca ati citit STENOGRAMELE de la 112 cu Alexandra, daca v-a DURUT, daca ati simtit REVOLTA, URA, DEZGUST, ne vedem in Piata Victoriei incepand cu ora 21:00", scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului Pana acum, 150 de persoane si-au anuntat prezenta, iar alte 500 s-au aratat interesate de eveniment.Manifestatia este organizata de Rezistenta, Coruptia Ucide, Geeks for Democracy si Initiativa Romania.Amintim ca Alexandru Cumpanasu, seful ONG-ului Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei, care este unchiul Alexandrei, una dintre victimele de la Caracal, a facut publice convorbirile avute de tanara cu operatorul 112.Alexandra Macesanu a sunat de trei ori la 112. De fiecare data i se facea legatura cu Viorel Florescu, agent de politie. Raportul MAI arata ca acesta a avut o atitudine "refractara", neimplicandu-se in obtinerea de date pentru identificarea locatiei.Alexandru Cumpanasu scrie, pe contul sau de Facebook, ca decizia de a publica stenogramele a fost luata de parintii fetei, "pentru a vedea intreaga tara putregaiul unui sistem criminal si curajul acestui copil incredibil".Amintim ca, miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni. Ulterior, procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca Georghe pentru omor calificat , iar anchetatorii au confirmat ca Alexandra a fost ucisa dupa ce a fost prinsa de Dinca sunand la 112.