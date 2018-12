Protest anuntat pentru sambata in Capitala: 22 Decembrie - Revolutia noastra

Ziare.

Evenimentul " 22 Decembrie - Revolutia noastra " este organizat pe 22 decembrie in Piata Victoriei."Decembrie 1989. 1.116 de oameni au murit pentru libertate. Nu au murit pentru amnistia si gratierea ticalosilor. Au murit pentru DREPTATE si pentru LIBERTATE. Acum, la mai putin de 29 de ani, lupta lor risca sa fie in zadar. Libertatea si dreptatea sunt in pericol. Pe 22 Decembrie 2018 le vom onora sacrificiul", se arata pe pagina evenimentului.Organizatorii mai spun ca: "Si vom spune ca si EI: NU VREM INTUNERIC! VREM DEMOCRATIE! VREM LIBERTATE!".Cei care vor participa sunt rugati sa aduca o candela.Evenimentul va incepe la ora 16:00, iar la ora 17:00 se va pleca in mars spre Piata Revolutiei pentru a se aprinde candelele."EI au crezut in libertate in cele mai negre vremuri ale Romaniei. VOI CREDETI?", transmis organizatorii.A.G.