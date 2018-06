Protest azi la sediul MAI fata de abuzurile jandarmilor

Ziare.

com

"Vom protesta astazi impotriva violentelor Jandarmeriei la sediul MAI intre orele 15:30 - 16:30 si vom continua sa protestam si in seara aceasta, in Piata Victoriei, impotriva amenintarilor la adresa statului de drept si democratiei", potrivit unui comunicat de presa semnat de mai multe comunitati.Asociatiile condamna cu fermitate violenta nejustificata a fortelor de ordine si, totodata, cer anchetarea celor vinovati si demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, comandantului Jandarmeriei Romane, Gheorghe Sebastian Cucos si directorului general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Alin Mastan."Jandarmeria romana este o institutie aflata in slujba cetatenilor, nu un instrument al inculpatilor sau al partidelor. Nimeni nu poate ingenunchea institutii si legi, nimeni nu poate abuza cetatenii si presa libera dupa bunul plac, intr-o Romanie democrata", se argumenteaza in documentul citat."Am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la abuzuri, folosirea excesiva a fortei, a gazelor si lichidelor iritante si la adevarate fapte de violenta savarsite impotriva persoanelor care protestau pasnic de catre jandarmi in uniforma si in civil. De asemenea, ieri la Palatul Parlamentului s-a incercat intimidarea celor 12 persoane care paraseau cladirea dupa protestul de acolo, iar jurnalistii care au incercat sa discute cu domnul Liviu Dragnea si colegii dumnealui au primit pumni si coate de la parlamentari transformati in veritabile garzi de corp pentru liderul partidului din care fac parte. Toti cei vinovati de un asemenea comportament, inadmisibil intr-o Romanie europeana si democrata, trebuie sa raspunda in fata legii", scriu semnatarii comunicatului.De asemenea, comunitatile considera ca procurorii ar trebui sa se autosesizeze in privinta modului in care au actionat jandarmii, atat in cazul romanilor, cat si in cazul jurnalistului german retinut cateva ore de jandarmi."Este inadmisibil ca actiuni ale fortelor de ordine sa genereze o situatie diplomatica delicata in relatia Romaniei cu un stat partener din blocul comunitar european".Asociatiile solicita, de asemenea, explicatii privind "motivele pentru care au fost retinute si brutalizate atatea persoane, de ce s-a blocat accesul dinspre Bulevardul Aviatorilor, de ce s-au folosit gaze si lichide iritante, de ce au intervenit jandarmi imbracati in civil"."De asemenea, cerem public explicatii cu privire la dispozitivul de jandarmi folosit si daca acesta a cuprins jandarmi adusi din alte localitati. Este important ca cetatenii romani sa fie informati cine a dat ordin pentru actiunile descrise mai sus", mai precizeaza sursa citata.Comunitatile semnatare sunt:Amintim ca miercuri seara peste 4.000 de oameni au protestat timp de aproximativ cinci ore, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea Codurilor Penale. In timpul protestelor, au avut loc altercatii intre manifestanti si jandarmi, opt persoane fiind ridicate de fortele de ordine si duse la Politie.Manifestatia a degenerat dupa ora 21:00, dupa ce mai multi protestatari au vrut sa se aseze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care este inchis circulatiei rutiere, si au existat imbranceli intre protestatari si jandarmi.Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.Piata a avut un mesaj si pentru Klaus Iohannis, transmitandu-i sa nu cedeze in fata "penalilor", pentru ca ei il sustin. Oamenii au scandat anticipate si i-au cerut sefului statului sa faca referendum pentru Justitie: "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti!".Vezi aici cum s-a desfasurat protestul de miecuri seara si imagini cu interventia in forta a Jandarmeriei A.D.