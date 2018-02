Protest cu avioane din hartie, la Ministerul de Finante. Manifestantii au facut Declaratia 600 sa zboare (Video)

Ziare.

Flashmob-ul a avut loc in jurul orei 12:00. Protestatarii au facut avioane din hartie din celebra declaratie 600 pe care le-au lansat catre institutie."Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite ministrului Teodorovici declaratia 600, dar nu prin intermediul functionarilor de la ANAF, ci pe calea aerului", au scris organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului Guvernul a adoptat in 31 ianuarie OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebui apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente.Cu toate acestea, nu a modificat OUG-ul care stabileste data de 25 martie privind prima plata trimestriala a contributiilor de asigurari sociale.Un director din cadrul firmei de consultanta si audit Deloitte Romania, Radu Derscariu, a explicat pentru News.ro ca Fiscul nu poate emite deciziile de impunere fara declaratia contribuabilului , caz in care contribuabilul nu are nicio obligatie de plata.Formularul 600 a starnit controverse in ultimele saptamani, intrucat impune unor persoane in 2018 contributii la CAS si CASS, indiferent de veniturile din aceste surse obtinute in acest an, conditia fiind sa fi avut anul trecut venituri de acest tip peste plafonul de 22.800 de lei pe an.