Protest cu masti de gaz la ministerul Mediului

Totodata, acestia ii vor solicita ministrului Costel Alexe masuri urgente pentru oprirea poluarii din marile orase.In semn de protest, membrii Declic au anuntat ca vor purta masti de gaz si vor afisa pancarte in forma de nori, cu mesaje adresate autoritatilor."Am ales sa purtam pe fata masti de gaz, ca cele de razboi, pentru a trage un semnal de alarma asupra calitatii aerului pe care il respiram. Asa nu se mai poate, vrem sa stim sursa poluarii masive din marile orase.Iar asta nu va fi posibil decat printr-o monitorizare eficienta a calitatii aerului. Chiar ieri limitele poluarii au depasit 900% in Bucuresti si nimeni nu stie cauza. A venit momentul ca autoritatile sa isi asume responsabilitatea, nu sa o paseze, pentru ca in joc e viata noastra!", a declarat Catalina Hoparteanu, reprezentant al campaniei Declic.Potrivit organizatorilor, dupa evenimentul din fata ministerului de resort, reprezentantii Declic vor avea o discutie cu ministrul Mediului, caruia ii vor inmana cele peste 14.000 de semnaturi ale petitiei "Aer pentru viata".Una dintre masurile pe care activistii de mediu le solicita prin aceasta campanie este modernizarea Sistemului National de Monitorizare a Calitatii Aerului si raportari in timp real catre Agentia Europeana de Mediu.Protestul " Protest: Vrem sa stim ce aer respiram " va incepe la ora 13:00.