Protest cu mastile pe fata la Zurich si Geneva: Spune STOP Guvernului toxic! (Foto)

Practic, s-a dorit a fi o manifestare impotriva actiunilor violente ale Jandarmeriei Romane impotriva demonstrantilor pasnici din Piata Victoriei din data de 10 august 2018."Am purtat masti de protectie ca semn al solidaritatii cu protestatarii expusi acum o saptamana actiunii gazelor iritante. Am avut cu noi geamantane pentru a atrage atentia asupra situatiei diasporei romanesti, care a ajuns datorita migratiei masive una dintre cele mai mari diaspore din lume. Pe geamantane am scris mesaje catre clasa politica din Romania.Atitudinea Jandarmeriei si a actualilor guvernanti din Romania este toxica pentru democratie. Aceasta atitudine a Jandarmeriei ne aduce aminte de anii negri ai dictaturii comuniste. Nu este admisibil si nu trebuie sa existe o dictatura, mai ales intr-un stat membru al NATO si UE.Solicitam demisia actualului guvern, organizarea de alegeri anticipate si innoirea atat de necesara a clasei politice din Romania", spune presedintele asociatiei "Rezist Zurich", Mihnea Mihai, intr-o declaratie remisa pe adresa redactiei Ziare.com.Si in Bucuresti vineri seara a avut loc un protest cu masti de gaze si mainile ridicate in Piata Victoriei, la o saptamana de la violente: Libertate! (Foto & Video) B.B.