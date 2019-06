Protest cu vopsea rosie la Sectia Speciala condusa de Adina Florea (Foto)

Plangerea ar fi facut-o un avocat corupt

Ziare.

com

Manifestantii au turnat vopsea rosie in fata intrarii in Sectia Speciala, motivul fiind ca aceasta "institutie sinistra" intimideaza frecvent procurorii."Un alt protest inedit cu vopsea rosie in fata intrarii Sectiei Speciale de Investigare a Magistratilor.Motivul este tocmai actiunea de intimidare frecventa cu a procurorilor pe care o are aceasta institutie sinistra, inventata de fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader.La ora 13:00 este asteptat la Sectia condusa de Adina Florea, in calitate de suspect intr-un dosar, seful DNA Constanta, Andrei Bodean. Acesta s-a remarcat pentru trimiterea in judecata a lui Mazare si pentru anchetarea lui Nicusor Constantinescu.De asemenea, si-a depus candidatura pentru preluarea functiei de procuror sef DNA in locul Laurei Codruta Kovesi, insa a fost respins de Tudorel Toader.Ne asumam aceasta actiune pentru ca este important ca Justitia sa ramana independenta si nu existe presiuni din sfera politicii", se arata pe pagina de Facebook Evolutie In Institutie.Procurorul Andrei Bodean (39 de ani), seful DNA Constanta, cunoscut dupa ce a trimis in judecata mai multi afaceristi si politicieni controversati, precum Nicusor Constantinescu, Radu Mazare, a fost citat pentru luni, la ora 13:00, la Sectia Speciala. Magistratul are calitatea de suspect si urmeaza sa fie pus sub acuzare pentru abuz in serviciu, cercetare abuziva, represiune nedreapta, influentarea declaratiilor si fals intelectual.Andrei Bodean a declarat pentruca nu stie in ce dosar a fost citat, dar ca 99% este in urma plangerii facute de avocatul Sorin Calaigii, condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar instrumentat de Andrei Bodean."Sorin Calaigii mi-a mai facut facut plangeri penale la Parchetul General, unde am fost audiat ca martor. Nu stiu daca este o plangere noua sau daca acel dosar a fost declinat la SIIJ, dupa operationalizarea acestei sectii", explica Andrei Bodean.Procurorul DNA arata ca cel mai probabil este vorba de acest caz, deoarece tot pentru luni a fost citat la SIIJ si polistitul judiciar de la DNA cu care a lucrat in aceasta ancheta.Bodean a fost unul dintre magistratii constanteni care a protestat fata de modificarile legislative facute la legile justitiei si la codurile penale.Sorin Calaigii a fost condamnat definitiv, in noiembrie 2016, la 4 ani de inchisoare pentru doua infractiuni de trafic de influenta. El a fost liberat conditionat din penitenciarul Poarta Alba in februarie 2019.