Protest cu zeci de mii de slovaci la Bratislava: Coruptia trebuie sa fie pedepsita!

Potrivit presei locale, la protestele din Bratislava au participat aproximativ 30.000 de oameni.Manifestantii au cerut demisia sefului Politiei si a procurorului general, dar si implementarea unor reforme pentru combaterea coruptiei."Slovacia trebuie sa fie o tara in care coruptia sa fie pedepsita", a declarat Karolina Farska, unul dintre organizatorii protestului.Un val de proteste a izbucnit in Slovacia dupa ce jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost impuscati mortal pe 25 februarie.Jan Kuciak lucra la publicatia Aktuality.sk si in cadrul Centrului ceh pentru Jurnalism de Investigatii, relatand despre modul in care grupul infractional italian 'Ndrangheta s-a stabilit in Slovacia si comite fraude cu fonduri europene impreuna cu lideri politici de la Bratislava. In contextul scandalului izbucnit, premierul Robert Fico a demisionat in urma cu aproximativ o luna.