Protest de amploare la un spital din Iasi: Ne-am trezit fara sute de lei la salariu

"Aproximativ 100 de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi protesteaza la aceasta ora, deoarece au resimtit scaderi la lefuri cuprinse intre 300 si 1.370 de lei, in functie de categoria profesionala. Asta s-a intamplat dupa modificarea Legii salarizarii.Personalul unitatii asigura in continuare buna calitate a serviciilor, dar la nivel redus. Noi am avertizat inca din toamna anului trecut ca se va intampla acest lucru, daca se va schimba legislatia in acest mod", a declarat Victorela Vieriu, liderul Sanitas al angajatilor de la Spitalul de Pneumoftiziologie.Potrivit acesteia, la protest nu au iesit si medicii, deoarece salariile acestora au crescut, fiind prezenti doar asistentii medicali de la diferite specializari, biologi, chimisti, infirmierii si brancardierii."Unui asistent de Anatomie Patologica i-a fost diminuat salariul cu 1.370 de lei. Infirmierii si brancardierii s-au trezit cu lefurile diminuate cu 500-700 de lei, iar asistentii cu studii superioare au primit cu 200-700 de lei mai putin.Conducerea spitalului a fost deschisa la discutii, dar ni s-a explicat ca nu se poate remedia situatia din punct de vedere financiar, deoarece trebuie sa ne incadram in 'anvelopa' de 30% pe ordonator principal de credite. Noi suntem direct in subordinea Consiliului Judetean, care a alocat un anumit procent pentru unitatea noastra, iar noi trebuie sa ne incadram in acel procent oferit de CJ", a adaugat Victorela Vieriu.Conform acesteia, vina apartine celor care au decis modificarea regulamentului de sporuri si Legea salarizarii, iar Ministerul Sanatatii si cel al Muncii ar trebui sa gaseasca o solutie. In opinia liderului sindical iesean, situatia este grava, iar protestele vor continua si, in plus, vor lua amploare in perioada urmatoare.