Protest de amploare pe 12 mai, in Piata Victoriei: Vreti sa mai fiu vataful vostru?

Acesta va avea loc pe 12 mai si este organizat de Rezistenta, Coruptia Ucide, Initiativa Romania si Actiunea Civica Galati. Imaginea protestului " Vrem Europa, nu dictatura! " e o poza cu Liviu Dragnea pe care scrie "Vreti sa mai fiu vataful vostru?"."De la preluarea guvernarii, coalitia PSD-ALDE nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala, ci a avut doua prioritati: sa isi salveze de inchisoare VIP-urile cu dosare penale si sa instaureze in Romania un regim in care forta legii si democratia sunt strivite de forta institutiilor politice.Metodele si actiunile PSD-ALDE au ca efect indepartarea Romaniei de standardele europene si democratice si aruncarea ei in liga regimurilor autocratice, in care domnesc interesele si bunul-plac al celor care au acces la butoanele politice, iar societatea este lipsita de sansa de a sanctiona derapajele acestora", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Organizatorii sustin ca fac parte din generatia care a avut sansa sa vada cu adevarat ce inseamna democratia si valorile europene."Suntem generatia care le pretuim si nu vom renunta la ele, doar pentru ca stau in calea salvarii de dosare penale a unor lideri politici precum Liviu Dragnea sau Calin Popescu-Tariceanu!Ne vedem pe 12 mai. Tine de fiecare sa distribuim acest eveniment pentru a avea efectul dorit. Asta nu inseamna ca nu o sa iesim mai devreme, daca vedem ca urmeaza sa treaca legile justitiei, codul penal modificat in interesul infractorilor etc.", adauga ei.In cateva ore de la anuntarea protestului, mii de persoane au anuntat ca sunt interesate sau ca vor participa.A.G.