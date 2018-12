Protest de trei zile anuntat in curtea Palatului Parlamentului. Jandarmii nu ii lasa pe protestatari sa intre (Video)

Ziare.

com

Protestul "Nu scapati! 3 zile de protest legal in Curtea Parlamentului!" este organizat de un cetatean care a si trimis notificare care Primaria Capitalei, conform careia protestul va avea loc in curtea Palatului Parlamentului, intrarea A3S dinspre parcul Izvor.Organizatorul a anuntat ca la protest sunt asteptate in jur de 100 de persoane."Protestul din Curtea Parlamentui care va avea loc in zilele de 10, 11 si 12 decembrie in intervalul orar 08:30 - 17:00 a fost declarat pe 6 decembrie. Raspunsul Primariei se da declaratorului in maxim 48 de ore. Pe 8 decembrie, persoana care a declarat protestul nu a primit pe mail negatie de la Primarie.Protestul va avea loc in Curtea Parlamentui. In mediul virtual a aparut o poza cu negatia de la Primarie, ceea ce este o facatura prin care sa ne descurajeze sa venim la protest", s-a transmis duminica pe pagina de Facebook " Reusim pentru Romania ".Luni dimineata, cateva persoane s-au prezentat la intrarea in Palatul Parlamentului, insa, jandarmii nu i-au lasat sa intre in curtea Casei Poporului."Criminalii tarii", "Asasinii", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", striga oamenii in fata intrarii in Palatul Parlamentului.A.G.