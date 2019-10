Protest duminica in Bucuresti: Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!

Ziare.

Acestia vor sa atraga atentia ca si ei sunt participanti la trafic, iar soferii ar trebui sa fie mai atenti la biciclisti."Duminica, 20.10.2019, am fost la inmormantarea unui biciclist, accidentat, saptamana trecuta, in trafic. Azi am auzit ca alt biciclist a fost omorat intr-un accident rutier. Este de datoria noastra sa facem ceva.Mi s-a intamplat destul de des sa fiu ignorata de soferi care ies de pe strazi laterale si nu numai. Haideti sa ne cerem drepturile ca participanti la trafic!", scrie o organizatoare pe pagina de Facebook a evenimentului Totodata, organizatorii spun ca au depus la Directia Rutiera a Politiei Romane un set de propuneri legislative care vizeaza cresterea sigurantei rutiere.Printre acestea se numara:- eliminarea interzicerii mersului cu bicicleta pe drumurile publice pana la varsta de 14 ani- permiterea utilizarii bicicletei pe trotuar, pana la varsta de 8 ani- scaderea amenzilor in cazul biciclistilor- scaderea limitei de viteza la care se aplica sanctiuni atunci cand se depaseste viteza in zona urbana- introducere de noi indicatoare (utile pietonilor si biciclistilor)- conditii mai bune pentru pietoni (minim 2 m de fasie de trotuar - termen nou)- reglementari privind circulatia trotinetelor electrice- masuri mai simple pentru aplicarea de sanctiuni in cazul opririi neregulamentare a autovehiculelor- posibilitatea aplicarii de sanctiuni catre autoritati, atunci cand executa lucrari care pun in pericol viata participantilor la trafic- introducerea notiunilor "banda pentru biciclete" si "banda comuna pentru transportul public si biciclete". Lista completa aici . Aceste masuri vor fi depuse si la Parlament.