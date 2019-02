Protest dupa disparitia listelor Fara Penali: E semnatura MEA. Ia mana de pe ea!

Ziare.

Astfel, acestia se organizeaza pentru a iesi in strada. Este deja anuntat un protest la Cluj pentru duminica la ora 18:00.Aici, oamenii se vor strange la Monumentul Memorandistilor Cluj-Napoca, conform evenimentului E semnatura MEA. Ia mana de pe ea , organizat de Umbrela Anticoruptie Cluj."1 milion de oameni. Atatia suntem cei care am semnat initiativa Fara Penali In Functii Publice. Am alergat zile, saptamani si luni pentru a strange numarul necesar de semnaturi, care a fost si dublat pana la finalul campaniei.Romania a spus clar si raspicat ca e satula de hotie, de coruptie si de infractori care sa ocupe functii de conducere. Iar acum, aceiasi infractori vor sa ne fure semnaturile, sa de discrediteze si sa distruga sansele de materializare a initiativei noastre", se arata pe pagina evenimentului.Organizatorii indeamna oamenii sa puna picioarul in prag."Sunt semnaturile noastre, ale familiilor noastre si ale prietenilor nostri. Sunt semnaturile romanilor de pretutindeni care vor ceva mai bun. Iar ei, coruptii din varful piramidei, nu vor avea un cuvant de spus in asta. Ne vedem din nou in strada. Venim pregatiti sa le spunem hotarat: 'E Semnatura MEA. Ia mana de pe ea!!!'", au adaugat ei.A.G.