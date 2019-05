La Iasi, vine seful CJUE si va fi protest fata de Toader, Ciorbea si Savonea: "Iasul nu uita si nu iarta!"

Ziare.

Manifestatia intitulata "Iasul nu uita si nu iarta!" este initiata de organizatia civica Reset din Iasi si vizati de protest sunt si avocatul poporului, Victor Ciorbea, precum si presedintele CSM, Lia Savonea."Vineri, 31 mai, ora 8:30, va asteptam in fata Universitatii Cuza din Iasi pentru a-i intampina pe presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene si multe alte oficialitati europene din domeniul justitiei. La acest eveniment va participa si o parte din "floarea cea vestita" a justitiei romanesti, cea care a sapat in doi ani si jumatate la temelia statului de drept din Romania: omniprezentul si eternul rector, Tudorel Toader, absentul si calatorul Victor Ciorbea, precum si presedinta CSM, Lia Savonea", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Organizatorii protestului afirma ca reprezentantii UE trebuie sa afle ca Tudorel Toader a fost complicele unor penali si ca nu a plecat decat in momentul in care a fost dat afara."Nu putem rata acest eveniment fara a ne transmite mesajul pe care de doi ani si jumatate il strigam. Reprezentantii UE trebuie sa afle ca Tudorel Toader a fost complicele unor penali si ca nu a plecat decat atunci cand a fost dat afara. Tudorel Toader nu se poate preface ca doi ani din cariera lui nu exista si ca in acest timp nu a facut decat sa fie in slujba unei coalitii toxice pentru democratia din Romania", mai spune organizatia Reset.Mai mult, organizatorii manifestatiei subliniaza ca, desi Tudorel Toader nu a mers pana la capat cu "demolarea Justitiei", nu inseamna ca este un erou sau ca nu are nicio vina pentru stadiul in care se afla Justitia in prezent."Faptul ca nu a fost in totalitate servantul perfect si nu a mers pana la capat cu demolarea justitiei nu-l absolva de vina: raul pe care l-a facut sistemului judiciar nu-l face nici disident si nici erou, cum va incerca din nou sa pozeze.Deja simpla revenire pe "tronul" de rector a reprezentat o noua insulta inghitita in mod regretabil de Senatul si colectivul de la Universitatea Cuza din Iasi. El este un contra-model pentru studenti si pentru viitorii magistrati pe care ii formeaza", puncteaza organizatorii protestului.In final, acestia tin sa sublinieze ca "Iasul nu uita si nu iarta ca prestigiul unei institutii simbol a fost stirbit si subminat prin ramanerea, dar mai ales prin revenirea in functie a unui rector care nu are nimic de-a face cu profesionalismul, verticalitatea si moralitatea".I.O.