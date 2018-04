Protest in Bucuresti dupa ce un barbat care a proiectat mesajul #rezist pe Muzeul de Arta a fost retinut de politie (Video)

Politia spune ca barbatul a fost retinut pentru ca a refuzat sa se legitimeze si a folosit un limbaj injurios

Reactii pe scena politica

Ziare.

com

"Cristian Mihai Dide, un tanar din Bucuresti care a participat de-a lungul timpului la mai multe proteste indreptate impotriva guvernelor PSD-ALDE si impotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost incatusat, arestat si dus la sectia de politie deoarece a proiectat mesajul #REZIST pe Muzeul de Arta si pe Monumentul Revolutiei din centrul Bucurestiului in timpul festivalului luminii "Spotlight", organizat de Primaria Capitalei.Drept raspuns, Duminica, ora 21:30, ne strangem in fata muzeului de Arta, unde proiectam mesaje. Vino cu un laser verde, rosu, sau cu o lanterna. #lumineazaorasulDaca nu ai laser, vino oricum, proiectam lumina cu led-urile telefoanelor. Este important sa fim sute de persoane care participam si luminam cladirea", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului Mesajul #rezist a fost proiectat pe cladirea Muzeului de Arta dintr-un balcon al unei cladiri din apropiere vineri seara, cand pe Calea Victoriei erau sute de persoane adunate sa vada proiectiile realizate in timpul Spotlight.Conform purtatorului de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, "in seara de 13 aprilie, in jurul orei 22.00, prin sistem 112 a fost sesizat faptul ca pe cladirea Muzeului de Arta sunt proiectate imagini"."La fata locului s-a deplasat un echipaj de ordine si siguranta publica al Sectiei 3 Politie, care pe terasa de la etajul 8 al unei cladiri din proximitatea muzeului, a depistat un barbat care realiza proiectia. Intrucat acesta a refuzat sa se legitimeze si a avut un limbaj injurios, a fost imobilizat si condus la sectia de politie, unde, dupa identificare, a fost sanctionat contraventional", a precizat Sarca.Pe Internet au aparut insa inregistrari cu momentul retinerii barbatului. In imagini se poate vedea cum mai multi politisti l-au pus pe tanar la pamant si l-au incatusat.Retinerea barbatului a starnit reactii si printre politicieni. Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca actiunea Politiei reprezinta "expresia statului pe care si-l doresc Dragnea si lacheii lui pusi in functii sa-i serveasca interesele"."Incatusarea si ducerea la sectia de Politie a lui Cristian Dide, unul dintre protestatarii din Piata Victoriei, pentru ca a proiectat #rezist pe Palatul Regal, sunt expresia statului pe care si-l doresc Dragnea si lacheii lui pusi in functii sa-i serveasca interesele: un stat agresiv cu cetatenii lui, care nu accepta libertatea de exprimare, care incalca drepturile omului si nu suporta critica.Dragnea si lacheii lui plantati in functii guvernamentale sunt ca mentalitate si mod de actiune in Turcia dictatorului Erdogan si in Rusia dictatorului Putin. Astea sunt modelele de guvernare ale lui Dragnea, in care cetatenii nu mai au voie sa fie liberi, sunt intimidati si abuzati", a scris pe Facebook Monica Macovei La randul sau, consilierul USR Clotilde Armand scrie pe Facebook ca, "daca Cristian Mihai Dide a fost acuzat de jandarmi de 'denigrare' (incatusat si pus la pamant) pentru ca a proiectat mesajul #Rezist pe Palatul Regal la festivalul luminii, generalul de armata Mircea Teodor Muresan, cel care a comandat in decembrie 1989 regimentul de tancuri din Pantelimon aflat in pozitii de lupta la Piata Palatului a fost numit de Gabriela Firea reprezentant al comunitatii la Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Bucuresti din PMB. Dupa fapta si rasplata".I.O.