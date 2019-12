Protest in Buzau fata de o demitere decisa de Guvernul PNL (Video)

Ziare.

Protestatarii au pancarte cu mesaje prin care il sustin pe cercetatorul Costel Vanatoru si prin care cer sa se revina asupra deciziei ministrului Agriculturii de a-l demite."Banca noastra-i o comoara, nu o condamnati sa moara!", "Rusine sa va fie", "Nu ne otraviti copiii", sunt doar cateva dintre mesajele pe care le au buzoienii la protestul de sustinere pentru cercetatorul Costel Vanatoru.In mesajul de deschidere a protestului, primarul Buzaului, Constantin Toma, a atras atentia ca in acest moment doar 5 la suta din legumele si fructele de pe piata romaneasca provin din samanta romaneasca iar asta nu face bine sanatatii poporului."Sunt convins ca domnii Iohannis, Orban si ministrul Agriculturii vor reveni asupra deciziei, pentru ca asta nu e o Romanie normala. Joi noapte, ca hotii, l-au demis si au trimis un jurist sa omoare aceasta idee de salvare a agriculturii romanesti", a spus Toma."Am venit odata la Buzau si am vorbit cu domnul cercetator Vinatoru. Am aflat atunci ca are salariul mai mic ca al unui sofer de minister. Mi-a zis: "Nu sunt sarac" si mi-a aratat doi ciorapi cu seminte de rosii. Mi-a zis 'le numar in fiecare seara, le mangai'. Am 2 milioane de seminte, dar sunt ultimele.Omul acesta traieste pentru aceste lucruri, pentru semintele lui. A dat bani din buzunarul lui mic sa aduca seminte romanesti in tara. Nu e o chestie de politica ce facem noi aici. Daca mai avem oameni care simt romaneste, nu trebuie sa lasam sa se mai intample asa ceva sub nicio forma. Vreti sa mancati mancare ieftina din cauciuc, din inlocuitori din substituenti?Vreti sa platiti la doctor diferenta pe care o dati la o hrana ieftina? Haideti sa salvam samanta romaneasca, patrimonioul genetic facut cu multa truda de oameni care au sacrificat totul pentru a salva samanta romaneasca. Niciun ministru, nici un partid, nu are voie sa intre incaltat in asa ceva. Aici e pasiune, suflet. Fac apel catre toti horticolutorii sa iasa in strada sa-si manifeste sprijinul fata de Costel Vanatoru", a declarat Adrian Izvoranu, directorul Casei de Comert "Unirea".