Protest cu huiduieli in fata Parlamentui in timp ce PSD forteaza votul pe modificarile Codului Penal

Raportul, adoptat de Comisia Iordache in aceeasi zi

Camera Deputatilor e for decizional si proiectul a intrat deja la vot dupa un simulacru de dezbatere de doar o ora.Comisia pentru legile Justitiei a adoptat, in sedinta de luni de la ora 12.00, raport favorabil pentru initiativa care aduce modificari Codului de procedura penala.Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a anuntat in plenul de luni al Camerei Deputatilor, inaintea votului final pe aceasta initiativa, ca PNL va sesiza la Curtea Constitutionala asupra proiectului care aduce modificari Codului de procedura penala.La sedinta Biroului permanent, de la ora 14:00, unde a fost aprobata introducerea proiectului pe ordinea de zi a plenului de luni al Camerei, PNL si USR au parasit sala, in semn de protest, sustinand ca PSD-ALDE a incalcat regulamentul deoarece initiativa era inca in dezbatere la Comisia speciala pentru Legile Justitiei.Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca este "o agresiune asupra statului de drept" faptul ca proiectul privind Codul de procedura penala a fost introdus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor inainte de a avea un raport de la comisia de specialitate.La randul lor, deputatii PMP au cerut amanarea cu doua zile a dezbaterilor, pana la plenul de miercuri, insa solicitarea a fost respinsa de majoritatea PSD-ALDE."Astazi are loc o noua agresiune asupra statului de drept in Parlamentul Romaniei. Este o incercare evidenta de presiune si intimidare a judecatorilor", a afirmat presedintele USR, Dan Barna, la Parlament.Acestuia i s-au alaturat mai multi deputati USR, toti imbracati in tricouri albe, cu mesajul "Fara penali in functii publice", cu referire la initiativa cetateneasca de modificare a Constitutiei astfel incat persoanele condamnate penal sa nu mai poata ocupa functii si demnitati publice. Parlamentarii USR au purtat tricourile si in plen.