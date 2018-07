Protest in fata Parlamentului: Parinti cu copii in brate si in carucioare au traversat in mod repetat pe trecerea de pietoni (Video)

Ziare.

Parintii s-au adunat la protest, miercuri, in Parcul Izvor din Capitala, iar Politia Rutiera s-a aflat in zona si a dirijat circulatia, fara sa intervina pentru a impiedica oamenii sa protesteze.Protestul a inceput dupa ora 11.30, cand aproximativ 30 de femei cu copii in brate sau in carucioare s-au adunat in fata Parlamentului, la Parcul Izvor. Femeile traverseaza in mod repetat pe o trecere de pietoni spre una dintre intrarile in Palatul Parlamentului, ele scandand "PSD, ciuma rosie".Manifestatia a fost convocata pe Facebook, sub sloganul " Parintii spun STOP penalilor! Protest pe trecerea de pietoni "."Pentru cine luptam? In primul rand pentru copiii nostri! Nu ne dorim sa creasca intr-o tara in care infractorii au mai multe drepturi decat cetatenii onesti! Nu ne dorim sa creasca intr-o tara in care oamenii sa moara ucisi de coruptie! Nu ne dorim sa paraseasca tara! Parinti, iesiti in strada! Haideti sa blocam zona Parlamentului timp de 2 ore pentru a atrage atentia bucurestenilor si Parlamentarilor ca nu suntem de acord cu ceea ce se intampla! Cu cat vom fi mai multi, cu atat va fi o actiune de succes! Daca suntem minim 30-40 la fiecare trecere de pietoni din jurul Palatului Parlamentului, scopul nostru va fi atins!",spun initiatorii protestului.In ultima saptamana, manifestatii similare au avut loc atat in Piata Victoriei, unde zeci de oameni au blocat doua treceri de pietoni, cat si la Brasov sau la Cluj-Napoca.