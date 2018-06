Protest in Parlament in timpul discursului lui Dancila: Dragnea, varul lui Erdogan, copilul lui Putin (Video)

Ziare.

Manifestantii #Rezist au venit in Parlament cu bannere pe care sunt mai multe mesaje pentru cei aflati la Putere."Cuib de hoti si de mafioti", "Dragnea, varul lui Erdogan, copilul lui Putin" si "Democratia moare. Romania, trezeste-te!", sunt cateva dintre mesajele celor prezenti.Acestia au strigat "Ceausescu nu a murit, este Dragnea travestit", "Ne-am saturat cat ati furat" "Vrem Europa, nu dictatura", "Viorica, fa ceva! Pleaca, da-ti demisia", "Dragnea, nu uita: asta nu e tara ta!" si i-au cerut demisia Vioricai Dancila.Pentru a se asigura ca nu sunt dati afara, protestatarii s-au asezat pe jos, pe hol, si continua sa scandeze."Azi mi-am luat concediu ca se anunta ca pe langa lectura lui Dancila sa vina si cu o propunere de suspendare a presedintelui. Ne asteptam sa urmeze o alta ordonanta ca ceasul bate. Este incredibil ca noi avem familii pe care le-am neglijat, pentru ca vrem o viata normala. In loc sa merg cu copiii in parc, sa construim... avem o gramada de lucruri de facut.Oamenilor le spun sa vina. Azi avem proteste in toata tara. Facem o chemare, ca am vazut ca pentru domnul Dragnea numarul conteaza, daca ii platesti, numarul conteaza.Ne vom trezi in septembrie cu scoli neterminate, cu aceleasi scoli fara avize ISU. Conteaza? Raspunde cineva? Cand vin amenzile pe banda rulanta doar ca sa te intimideze si le castigi in instanta, cineva are o problema", a declarat Marian Raduna, un protestatar care spune ca iese in strada de pe 18 ianuarie 2017 si ca nu va renunta.