Protest in Piata Victoriei, dupa mitingul PSD: Mii de oameni au aprins lanternele si au strigat continuu "Rezistam, nu cedam!" (Galerie foto)

In Piata Victoriei sunt aproximativ 2.000 de persoane

Oamenii au strigat in fata Guvernului "PSD, ciuma rosie", "Nu vrem sa fim condusi de hoti " sau "Justitie, nu coruptie ", dupa ce sambata, din acelasi loc mai multi politicieni cu probleme penale au tinut discursuri despre "abuzurile justitiei" si ale "statului paralel".La ora 21:00, ca de fiecare data, cei stransi in Piata Victoriei, in jur de 3.000 de oameni, au aprins lanternele telefoanelor mobile si au cantat imnul, cu toate strofele, dupa care au strigat "Romania, trezeste-te!". Apoi, dupa ce s-a inserat mai bine, miile de oameni au aprins din nou luminile si, timp de 15 minute au strigat continuu, intr-un glas, "rezistam, nu cedam!".Chiar daca nu au egalat manifestatia social-democrata de sambata, oamenii spun ca nu acesta este scopul lor. Intrebat daca e dezamagit ca nu au venit mai multi, un protestatar a spus ca nu numarul conteaza, ci faptul ca cei care au iesit azi au facut-o din proprie initiativa si convingere.- Manifestatia #Rezist din Piata Victoriei s-a incheiat. In urma a ramas un spatiu curat, asa cum l-au gasit, fata de muntii de gunoaie lasati in urma ieri de manifestantii PSD. In schimb, atat Liviu Dragnea , cat si Calin Popescu Tariceanu , invitati duminica seara la televiziunile Antena3 si Romania Tv, au atacat protestatarii #rezist.: "Oameni care au pretentii de intelectuali, care vorbesc tot timpul de necesitatea consolidarii institutiilor, a statului de drept, ignora fara niciun fel de explicatie faptul ca in aceasta perioada institutiile legitime ale statului, alese de cetateni, au fost practic folosite de alte legaturi obscure, alte legaturi oculte. (...) Cei care manifesta azi nu au nimic de spus, li se pare normal, inchid ochii? Daca asta e atutidinea lor, atunci privesc cu multa retinere.", a declarat Tariceanu la Romania TV.De cealalta parte, Liviu Dragnea a avertizat ca PSD abia a prins gustul mitingurilor si ca, daca cel de sambata a fost mic, vor organiza altele uriase, dar in alta parte pentru ca Piata Victoriei e neincapatoare. Totodata, el a spus ca suspendarea lui Iohannis e posibila daca nu o demite pe Kovesi."Dupa ce a vazut mitingul aseara, i se mai pare caraghios? Mai rade? Daca (sic!) considera ca acest miting de cateva sute de mii de persoane i se pare caraghios, este ok. El nu stie decat de mitingurile neautorizate la care merge sau la mitingurile neautorizate pe care le solicita public.", a spus si Dragnea.- Cea mai mare parte a protestatarilor a plecat spre case, in Piata mai sunt acum cateva sute de persoane.in pozitia stranie in care a fost surprinsa in timp ce a primit la Palatul Victoria mai multi omologi straini.Cel care o plimba printre protestatari este oprit din metru in metru de cei care vor sa "make a photo" cu acest carton iar cei din jur incep sa strige "analfabeta, demisia!".- Se scandeaza impotriva postului Antena3, care de sambata sustine ca protestatarii adusi de PSD au "distrus" simbolul "#rezist"."Antena3, niste derbedei", striga Piata, dupa care huiduie si fluiera.- Unii oameni care au venit in Piata spun ca incep sa se gandeasca tot mai mult sa plece din tara, ceea ce se poate citi si pe pancartele lor.- Daca la mitingul PSD de sambata una dintre imaginile viralizate a fost cea cu unul dintre organizatori care a agresat un copil care se plimba pe trotineta in Piata,"S-a dat spaga barosana pentru Rosia Montana", striga miile de oameni.. La ora 21:00, ca de fiecare data, ei"Romania, trezeste-te!", au strigat ei dupa ce au terminat de intonat.- Sustinere pentru sefa DNA in Piata Victoriei unde peste 2.000 de oameni striga in cor "Kovesi!". Multimea a strigat apoi "Iohannis", transmitandu-i astfel sefului statului ca au sustinerea lor de a nu o demite pe sefa DNA.- Piata cheama romanii sa li se alature: "Iesiti din casa, daca va pasa" si "Haideti cu noi, ca va fura si pe voi!", striga cei din fata Guvernului.- "Uniti salvam toata Romania", rasuna din Piata Victoriei, acolo unde cu 24 de ore in urma cei de la PSD si ALDE, care detin si guvernarea, si majoritatea in Parlament, rosteau la microfoane discursuri despre cum s-au saturat ca o minoritate sa le confiste libertatea.- Nu a fost uitata nici motivarea CCR in cazul deciziei care il obliga pe Klaus Iohannis sa o demita pe Laura Kovesi de la DNA:- Deja pe pagina de Facebook Coruptia Ucide este lansata intrebarea catre cei peste 2.000 de manifestanti din Piata daca vor sa plece in mars. Nu este anuntat inca traseul.- "Nu cedam, rezistam", striga oamenii din fata Guvernului, dupa care incep scandarile la adresa partidelor de guvernamant: "Aceeasi mizerie, ALDE si PSD"., potrivit estimarilor corespondentului Ziare.com. Oamenii continua sa vina in fata Guvernului, jandarmii largind perimetrul pe care il fixasera initial., ironizand astfel inamicul invocat de Liviu Dragnea si ceilalti lideri PSD si ALDE, "statul paralel".- Una dintre nemultumirile celor din fata Guvernului este faptul ca Executivul condus de Dancila a cerut UNESCO sa suspunde includerea Rosiei Montane in Patrimoniul Mondial."Uniti, salvam, Rosia Montana", striga in cor oamenii din Piata.- In Piata Victoriei sunt la aceasta ora in jur de 1.000 de persoane. Oamenii cer demisia Vioricai Dancila: "Analfabeta!"., striga oamenii adunati in fata Guvernului, dupa care fluiera si huiduie.- La protest se afla si multi copii care striga cot la cot cu parintii "Justitie, nu coruptie".- Deja se strang tot mai multi oameni in Piata: "Nu scapati", "Pui de hoti si de mafioti", scandeaza multimea.- "Demisia" si "Hotii!", se striga iar in Piata."Noi strigam demisia, dar degeaba. Din pacate", a comentat o femeie venita la protest.- Oamenii continua sa vina spre Piata cu pancarte si steaguri., striga sute de oameni in fata Guvernului.- Una dintre protestatare a stat de vorba cu cei de la Rezistenta Tv:. Daca toti de aici am pleca din tara, cine ramane, raman cei batrani? Noi inca ne dorim sa nu plecam, dar ce a fost aseara a fost un teatru ieftin, intre ghilimele, ca el in realitate a fost foarte scump. Ar fi castigat mai multe voturi daca faceau cu banii scoli, gradinite", a spus o protestatara.Un altul a completat-o: "".- "Justitie, nu coruptie" si "Hotii, Hotii", striga oamenii stransi in fata Guvernului.- Proteste similare au loc si in mai multe orase din tara. La Mures, insa, e posibil sa fie amanat, pentru ca o furtuna puternica matura orasul.- In Piata a inceput sa se strige "PSD, ciuma rosie!".- In Piata Victoriei au ajuns si lideri ai Opozitiei. Cei de la Rezistenta Tv au stat de vorba cu Mihai Gotiu, senator USR . Intrebat daca USR se gandeste sa se coalizeze cu celelalte partide de opozitie, Gotiu a spus ca pot exista colaborari, insa a parut ca exclude unele electorale.- Protestul a inceput la ora 18:00. La jumatate de ora de la startul manifestatiei, in Piata se adunasera cateva sute de persoane. Oamenii spera sa se stranga in numar cat mai mare, insa spun ca nu numarul conteaza, chiar daca cei de la PSD au incercat sa spuna ca mitingul lor a fost mai mare decat orice manifestatie"Atunci cand platesti te intereseaza cati oameni participa", a spus unul dintre cei care au venit in fata Guvernului duminica, opinand ca, in mod normal"In aceste zile, cand mitingul camasilor albe a acaparat intreaga atentie a opiniei publice, PSD s-a pus pe grozavii care ar putea lasa urme adanci si pe termen lung. Pentru a ingenunchea statul roman si a-i da lovitura finala, PSD-ALDE a atacat din toate directiile:1. Mediu: Blocarea procedurii de includere a Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO; 2. Social: Intentia de nationalizare a pilonului II de pensii; 3. Economic: Adoptarea legii de infiintarea Fondului suveran, o pusculita gigant aflata la cheremul PSD; 4. Justitie: Curtea Constitutionala a ajuns sa incalce ea insasi Constitutia.Nu mai este vorba doar despre justitie , OUG-uri, legi. Nu mai este vorba nici despre Laura Codruta Kovesi . Daca miza justitiei pare sa se fi erodat, haideti sa ne gandim si la alte pericole, care vor exploda mai devreme sau mai tarziu: sistemul de pensii va fi sufocat, fondul suveran va fi administrat in mod discretionar, noi vom respira cianuri. Haideti sa spunem Stop!", se arata pe pagina de Facebook a comunitatii Coruptia Ucide.Grupul Coruptia Ucide a anuntat initial o manifestatie pentru sambata, cand s-a desfasurat mitingul PSD, dar a decis ulterior sa o amane, pentru a evita posibilele tensiuni.