Protest in Piata Victoriei: Manifestantii s-au asezat pe jos in fata Muzeului de Istorie, blocand traficul (Video)

Cativa manifestanti s-au asezat pe jos in fata Muzeului de Istorie, blocand traficul pe Soseaua Kiseleff in zona Guvernului. Jandarmii incearca sa-i convinga pe oameni sa se se ridice pentru a nu mai bloca circulatia masinilor, informeaza News.ro.In intersectia din fata Guvernului sunt peste 100 de persoane care striga "Demisia" si scandeaza impotriva coalitiei de guvernare.Manifestantii au steaguri si pancarte cu mesajele "Demisia" si "PSD ciuma rosie", fluiera si sufla in vuvuzele.Proteste pe trecerile de pietoni au avut loc miercuri dupa-masa pe mai multe treceri de pietoni din Bucuresti, Cluj-Napoca sau Timisoara.Politia a intervenit si a incercat sa-i tina pe trotuare astfel incat circulatia sa nu fie blocata, insa cum se intampla acest lucru la o trecere, oamenii se mutau la alta.Protestatarii au avut steaguri tricolore si mesajul "fara penali in functii publice".