Protest inedit de sustinere a magistratilor: Manifestantii blocheaza o strada din Cluj (Video)

Acestia au purtat banderole albe si au avut la ei si pancarte.Acum, protestatarii se indrepta catre Curtea de Apel Cluj, unde ar urma sa protesteze si magistratii.Apelul la protest a fost facut pe Facebook inca de ieri."Pe fondul ultimelor modificari la Legile Justitiei, magistratii au declarat greva si protesteaza impotriva distrugerii independentei justitiei si impotriva presiunilor politice. Voci politice deja au iesit cu amenintari la adresa magistratilor, iar pentru noi este momentul sa ne manifestam solidaritatea si sa aratam ca sunt lucruri ce nu se negociaza.Justitia independenta, statul de drept, democratia, toate astea TREBUIE sa caracterizeze Romania, asa ca mesajul nostru este cat se poate de clar.!!! Atentie! Acesta este un avertisment din partea societatii civile! Daca situatia nu se remediaza, vom continua si vom creste impactul actiunilor noastre!!!", scriu organizatorii pe reteaua sociala.Iata cateva imagini live de la fata locului:Manifestatia a inceput la ora 11:15."Vom merge impreuna si vom traversa in semn de protest o strada din Cluj. Vom face acest lucru trecand de pe un trotuar pana pe celalalt, pentru a pastra totul in limite legale. Nu ne intoarcem din mijlocul strazii, ci traversam repetat timp de 10 minute.In acest timp, vom purta pe brat o banderola alba ce semnifica greva japoneza anuntata si solidaritatea fata de magistrati (...) Justitia NU se negociaza!", se mai arata pe pagina de Facebook a evenimentului. Protestul este organizat de comunitatileMai multe proteste ale procurorilor si judecatorilor din toata tara sunt anuntate pentru aceasta saptamana.Manifestatiile au loc din cauza OUG 7, adoptata de Guvern saptamana trecuta, care modifica Legile Justitiei, schimbari care afecteaza independenta Justitiei si statul de drept din Romania, in opinia contestatarilor.De altfel, magistratii au protestat in numar mare, inca de saptamana trecuta, fata de modificarile facute prin OUG de Tudorel Toader la Legile Justitiei.A.D.