Protest inedit in Harghita: Sute de localnici din Ditrau sunt speriati de angajarea a doi muncitori sri-lankezi la o fabrica de paine

Stransi in jurul preotului catolic

Ziare.

com

Piumal si Amahinda au 22, respectiv 49 ani, sunt brutari si au fost angajati cu forme legale, prin intermediul unei firme de recrutare, la cea mai mare fabrica de paine din regiunea Gheorgheni., motiv pentru care s-au decis sa caute brutari si in afara tarii.Asa au ajuns sa ii aduca in Harghita pe cei doi brutari sri-lankezi, care au invatat rapid etapele procesului de productie, sunt seriosi si apreciati."Singurul motiv pentru care am adus angajati din afara tarii este ca nu am gasit pe piata locala. Noi am pus anunturi si in Harghita si in afara judetului, dar nu mai sunt, brutari se gasesc foarte greu (...) Si ne-am decis ca incercam si in afara tarii. Mai intai,in doua zile au invatat etapele productiei, lucreaza la fel ca si ceilalti angajati brutari", a declarat presei Kollo Katalin, directoarea firmei care detine fabrica.Aceasta adauga ca in maxim o luna la fabricafirma avand nevoie de forta de munca calificata, intrucat se afla in proces de extindere, cu fonduri europene.Prezenta muncitorilor straini a starnit revolta unei parti a comunitatii din Ditrau."Proprietara locuintei (unde au locuit cei doi in Ditrau - n. red.) a fost amenintata, i-am dus in Lazarea si acolo a fost amenintata si acum ii ducem in Gheorgheni si speram ca acolo oamenii vor fi mai deschisi. (...) Pur si simplu nu intelegem atitudinea lor, nu intelegem ce vor sa faca, ei cred ca sunt migranti si nu inteleg ca sunt angajati legal, sunt muncitori din afara tarii, nu sunt oameni rai, sunt oameni educati. Ei cred ca sunt o amenintare pentru satul lor, dar noi credem ca nici intr-un caz nu o sa se intample ceva. Nu stim cum sa procedam mai departe, dar vrem sa continuam colaborarea cu ei", a mai spus Kollo Katalin.Ea le-a transmis oamenilor ca ar trebui sa fie mai intelegatori si mai buni si sustine ca isi asuma responsabilitatea pentru faptele celor doi muncitori."As vrea sa le zic oamenilor ca. Nici nu inteleg comportamentul anti-uman de care dau dovada si ce au impotriva acestor oameni din Sri Lanka, care sunt la fel ca noi, sunt si ei oameni. Sunt oameni buni, care vor sa traiasca. In Sri Lanka castiga 60 de dolari, aici la noi salariul minim inseamna foarte multi bani pentru ei si au venit ca sa poata sa isi sustina familia si ca sa nu faca nici un rau celor de aici. Ne asumam responsabilitatea pentru ei daca fac ceva rau, dar nu va fi cazul", a conchis Kollo Katalin.In timp ce directoarea firmei da interviuri presei, Piumal si Amahinda muncesc alaturi de colegii lor, zambesc stingher si nu inteleg de ce li se acorda atata atentie.. Spun ca le place Romania, ca oamenii de aici sunt buni si ca se inteleg bine cu colegii lor, dar evita sa raspunda la intrebarile legate de faptul ca localnicii ii resping si ca nu ii doresc in comuna.Colegii lor de la fabrica le sunt alaturi si spun ca cei revoltati ar trebui sa fie intelegatori si sa se gandeasca la faptul ca.(...)Insa o parte a comunitatii din Ditrau, o comuna cu aproximativ 5.500 de locuitori, nici nu vrea sa auda de prezenta in comuna lor a unor muncitori straini.A fost creat un grup pe Facebook, care poarta numele "Migrans mentes ditrot akarunk" (Vrem un Ditrau fara migranti), in care sunt postate multe mesaje impotriva celor doi, dar si unele care le iau apararea acestora, iar miercuri dupa-amiaza a fost anuntat un protest la sedinta Consiliului Local.In frunte cuIntrucat chestiunea nu era pe ordinea de zi, iar sala de sedinte era neincapatoare, s-a luat deciziaPreotul catolic Biro Karoly spune ca frica oamenilor isi are originea intr-un conflict vechi, din 1986, dintre localnici si comunitatea roma, in care un barbat a fost ucis si ca se tem de venirea unor straini despre care nu stiu nimic. "Cererea noastra este ca. Nu de cei doi ne este frica, ci de faptul ca este afectata siguranta noastra", a spus preotul Biro Karoly.Cei care au venit sa protesteze fata de prezenta celor doi sri-lankezi vorbesc insa de temerea ca "un val de migrati" va veni peste ei si le va impune propria cultura, dand exemple pe care ei le-au vazut la televizor."Eu nu sunt suparat pe oamenii astia. Doamna Katalin (directoarea firmei-nred) a zis ca vrea sa aduca muncitorii aici, sa aduca o alta cultura, asa a pronuntat ea.. Daca ascultam televizorul, in Germania, Franta sunt oameni care de 100 si ceva de ani stau acolo, prima data s-au dus zece, apoi 20, 30 si acum sunt cartiere unde nu are curaj nici militianul sa intre, le violeaza femeile. Cultura aia vrea sa aduca aici si femeile noastre, copiii nostri sa nu poata sa iasa", sustine Deak Ferenc.Atunci cand i se spune cand unul dintre muncitori este catolic, acesta raspunde: "Nu ma intereseaza. Astazi vin doi, maine vin sapte, dupa aia pentru ei trebuie scoala, biserica si dupa aia?".(...) Primarul comunei, Puskas Elemer, indeamna la calm si spune ca situatia s-a creat pentru ca oamenii au fost instigati si se tem ca s-ar putea intampla si in Ditrau evenimente ca in strainatate."Oamenii sunt ingrijorati de ceea ce vad in mass media, ca vin migrantii, cum fac, ce fac cu localnicii si de aceea a izbucnit aceasta problema. Sunt niste oameni, care si ei sunt muncitori ori in Germania, ori in Vest si ei au fost cei mai multi care i-au instigat pe cei de acasa ca 'vin astia, va ataca, va ia nu stiu ce' (...) Nu stiu inca cum putem rezolva, voi vorbi cu seful brutariei, cu proprietarii, sa rezolvam aceasta problema, pentru ca e neplacuta si pentru noi si pentru comuna.. Celor care sunt in strainatate le-as spune sa vina acasa, pentru ca aici sunt locuri de munca. Bineinteles, aici nu primesc mii de euro salariu, dar si cu 500-600 Euro pe luna putem lucra, putem trai in aceasta comuna frumoasa", a spus primarul comunei.Dupa ce au discutat cu primarul, localnicii s-au indreptat spre biserica si si-au exprimat speranta ca problema lor va fi discutata si rezolvata sambata, in cadrul adunarii populare, la care sunt invitati si proprietarii fabricii de paine.