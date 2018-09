LIVE VIDEO Protest inedit in Piata Victoriei: Dupa Piata Taksim si Bataclan, celebrul pianist Davide Martello canta si pentru romani

UPDATE:

Pianistul a devenit celebru dupa ce, in 2013, a cantat in timpul protestelor din Piata Taksim din Istanbul. Acesta a mai fost prezent si la Bataclan, la Euromaidanul din Kiev sau in Afghanistan.Sambata seara, in jurul orei 19, el a fost intampinat cu aplauze de cateva zeci de protestatari, cand a venit in piata tragand dupa el celebrul pian.Davide a purtat un tricou pe care era sigla comunitatii, iar pe pian a asezat simbolic o masca de gaze, in amintirea celor intamplate in urma cu aproape o luna.. Pianistul a fost protejat de ploaie de cei din jurul lui si a continuat sa cante. La un moment dat s-a intrerupt si le-a vorbit celor prezenti despre coruptia care afecteaza viitorul copiilor nostri, dupa care a continuat iar sa cante.Intrebat daca a vazut imaginile din 10 august, Davide a spus ca da si i-au amintit de ce s-a intamplat in Turcia, acesta fiind si motivul pentru care a acceptat invitatia de a veni la Bucuresti.Printre melodiile interpretate s-au numarat celebrele piese "Imagine", "Yesterday" si "Let it be".In spatele sau a fost afisat un banner cu mesajul "Noi luptam pentru justitie, ei lupta pentru coruptie".Multi dintre cei prezenti au venit cu copiii.Dupa primul sfert de ora, Davide a primit in dar drapelul Romaniei, pe care si l-a pus la gat.Cei prezenti in piata s-au asezat pe asfalt, gest simbolic facut si a doua zi dupa mitingul din 10 august, cand miile de protestatari au vrut sa le transmita jandarmilor mesajul "Suntem pasnici". Tot simbolic, multi dintre cei prezenti in aceasta seara in piata au purtat masti de gaze, in amintirea evenimentelor din 10 august. Dupa mai bine de o ora, in piata erau sute de persoane."Sunt foarte bucuros sa fiu parte a unei miscari de solidaritate. Sper ca pot ajuta cu muzica mea si sper ca ea ii inspira si pe altii", a declarat celebrul pianist german cu origini italiene.Si in aceasta seara au fost prezenti in Piata Victoriei zeci de jandarmi, care au imprejmuit zona centrala a Pietei Victoria cu garduri.Dupa circa o ora, Davide a interpretat si celebra melodie din filmul american "Nasul", in care a fost prezentata povestea familiei mafiote Corleone.Evenimentul a fost organizat de Rezistenta, Initiativa Romania, Stafeta Steagului Uniunii Europene, Actiunea Civica Galati, Coruptia Ucide si Aradul Civic.