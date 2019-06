Protest la Baia de Arama: Oamenii spun ca fetita sa ramana cu fosta asistenta maternala (Video)

Ziare.

Oamenii s-au adunat pe marginea drumului si protesteaza pasnic, informeaza Mediafax.Unii au afise cu mesaje precum "Sorina merita un loc in Romania, alaturi de familia ei", "Lasati-o pe Sorina sa decida" sau "Sorina are o familie si centrele sunt pline de orfani"."Am ajuns sa fim martorii abuzurilor facute de angajatii statului pe care ii platim, asupra copiilor nostri. Toti trebuie sa iesim sa luptam pentru Sorina", scrie un utilizator Facebook Fetita a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America.Procurorul general Bogdan Licu a dispus verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova privind modul in care un procuror din acea structura a intervenit in cazul fetitei din Mehedinti si a efectuat perchezitia domiciliara. Controlul e efectuat de serviciul unde activeaza Kovesi.Totodata, Parchetul General explica si care a fost de fapt situatia. Procurorii arata ca asistenta maternala, desi a avut de doua ori ocazia, a refuzat sa o ia in adoptie pe fetita, insa dupa ce ea a fost adoptata de cuplul romano-american aceasta a refuzat sa le-o cedeze.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti a dat-o afara pe femeie si i-a retras atestatul de asistent maternal pe 24 mai, iar pe 30 mai si Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie a depus o plangere penala pe numele ei. Numeroase alte plangeri penale au fost depuse de parintii adoptivi.Fosta asistenta maternala nu a mai dus-o nici la scoala pe copila, pentru a-i impiedica pe parintii adoptivi sa intre in contact cu ea si i-au inoculat ideea ca acestia ii vor face rau. Mai mult, ea a vorbit urat despre fetita de fata cu aceasta in fata cuplului romano-american, in incercarea de a-i face sa renunte la adoptie.Procurorii spun si ca scenele din videoclip, cu fetita care plange si spune ca nu vrea sa plece, au fost cauzate tot de fosta asistenta maternala si rudele acesteia, care au creat intentionat o stare de agitatie cand fortele de ordine au venit sa o ia.