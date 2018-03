Protest la Congresul PSD cu Olafi, suzete, hartie igienica si cutii de rahat

" Bonus pentru Dragnea - OLAF de plus ca sa-i reamintim de ancheta pe care Oficiul European de Lupta Antifrauda a inceput-o si un morcov pentru emotiile prin care trece;

"In data de 10 Martie, vom avea ocazia sa-i privim in ochi pe cei care ne-au mintit de aproape 3 decenii si care mai bine de un an de zile incearca sa salveze membrii partidului de inchisoare, decapitand Justitia", scriu organizatorii pe pagina de Facebook Congresul Extraordinar - PSD va avea loc la Sala Palatului, in data de 10 martie, incepand cu ora 11:00.Organizatorii protestului anunta- De la 10 jumatate o actiune de tip "#VaVedem" in care cei care participa ii vor astepta la intrarea in Sala Palatului pe membrii PSD;- Apoi, pana la terminarea congresului, manifestantii vor fluiera si huidui.Cei care vor sa participe sunt rugati sa aduca galeti pline de alimente de baza (lapte, oua, ulei, faina, malai, rosii, paine, carne, etc.), care vor trece printr-o nou scumpire.Organizatorii mentioneaza ca produsele vor fi ulterior donate unor nevoiasi."Astfel le vom atrage atentia ca nivelul de trai din Romania este din ce in ce mai scazut, ca sunt incompetenti si ca tot noi, cetatenii de rand, ne-am saturat sa fim furati si ca suntem satui sa ne risipeasca banii. Salariile nu au fost marite dupa modificarile codului fiscal. Coruptia si inflatia din Romania au ajuns la cote istorice, la fel si cursul valutar (valoarea unui euro se apropie de 4.7 lei) ", se arata pe reteaua sociala.Organizatorii mai atrag atentia ca, probabil, "suntem singura tara din lume care a schimbat trei guverne in decursul unui an".Ei subliniaza ca din PSD fac parte cei mai multi condamnati din Romania si vor sa le faca "pachetul" pentru inchisoare, astfel ca indeamna doritorii sa aduca cu ei "produse care vor fi de ajutor la inchisoare": hartie igienica, pasta si periuta de dinti, sapun, prosop.Pe langa "produsele indispensabile", vor fi aduse si "bonusuri" personalizate pentru fiecare membru, dupa cum urmeaza:In fine, organizatorii evenimentului atrag atentia ca cei care vor arunca cu obiecte sau alimente risca amenzi cuprinse intre 100 si 500 de lei.A.D.