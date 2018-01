Protest la Cotroceni dupa ce Iohannis a pus-o pe Dancila premier fara sa spuna nimic de justitie (Video)

Ziare.

Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21:00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia".Ei au fost legitimati de catre jandarmi , care incearca sa ii convinga sa plece."De 1 an de zile protestam pentru a proteja justitia de subordonare politica, am contribuit la crearea de retele civice, am initiat un dialog institutional onest cu autoritati publice, inclusiv Presedintia, am dezvoltat proiecte anticoruptie , am monitorizat institutii pentru a consolida integritatea si transparenta acestora, ne-am daruit sperantele, implicarea, noptile si banii pentru o Romanie mai buna. Tot ceea ce am cerut inapoi a fost buna credinta, solidaritate si determinare in a lucra impreuna pentru a mentine tara pe directia democratiei si statului de drept", spune organizatia.Aceasta mai arata ca modul in care presedintele a raspuns astazi cetatenilor Romaniei este cel putin o dezamagire, ca poate fi inteleasa aritmetica majoritatilor din Parlament, dar cu niciun chip nu poate fi inteles de ce presedintele nu a facut un minim efort de conditionare a desemnarii candidatului PSD la functia de prim-ministru de respectarea statului de drept si a independentei Justitiei, de ce a decis desemnarea Vioricii Dancila la functia de prim-ministru, desi "tot targul stie ca asta echivaleaza cu numirea presedintelui Camerei, condamnat penal si inculpat, la sefia Guvernului" si de ce presedintele "ignora de mai bine de 6 luni apelurile repetate de a sesiza Comisia de la Venetia ale societatii civile, Comisiei Europene, Consiliului Europei si ambasadelor statelor UE". Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier , decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD, ca a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent, subliniind ca "o alta sansa pentru PSD inseamna ca Romania ramane din pacate si in perioada urmatoare prada capriciilor medievale ale unui Liviu Dragnea care ne impinge cu fiecare zi mai departe de Europa".De asemenea, comunitatea Coruptia Ucide a reactionat fata de decizia presedintelui, spunand ca seful statului a facut "un gest inacceptabil de complicitate cu PSD". "Lupta noastra ramane aceeasi. Miza noastra ramane aceeasi. Ne vedem sambata, la Piata Universitatii!", este mesajul transmis de Coruptia Ucide.