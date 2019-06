Protest la Cotroceni pentru libertatea lui Dragnea. 40 de "patrioti adevarati" ameninta #Rezist: Va curatam pe toti! (Video)

Ziare.

Apelul la aceasta manifestatie a fost lansat la inceputul saptamanii si a fost adresat "doar patriotilor adevarati". Cele 30-40 de persoane care au considerat ca indeplinesc aceasta conditie esentiala participarii si au raliat la miscare se manifesta extrem de vocal si cer demisia lui Klaus Iohannis cu scandari agresive precum "iesi afara, javra ordinara".Ei ii imputa sefului statului ca ar fi vandut copii si cu acei bani si-ar fi cumparat case. Astfel, ei afiseaza mesaje precum "fara escroci imobiliari la Cotroceni" si spun ca locul presedintelui ar fi in puscarie."156 milioane de euro, a vandut 22 de copii in Canada, si-a luat 3 case si restul prin Romania. Toti hotii din tara asta n-a (sic!) furat suma asta", sustine un barbat interievat de cei de la Epoch Times Romania.Concret, sunt putini cei care spun ca vor eliberarea lui Liviu Dragnea din inchisoare, chiar daca asa incepea chemarea la protest.O doamna de exemplu spune ca e in strada in mijlocul arsitei, cand in Bucuresti e atentionare meteo de canicula si disconfort termic, pentru ca nu crede in coincidenta ca toti liderii PSD sa aiba probleme cu justitia."Din 1990 pana acum, absout toti conducatorii PSD au avut de suferit: Nastase, Geoana, Ponta si a venit randul lui Dragnea. De ce? E o intamplare, o coincidenta? Eu nu cred in coincidente!", isi spune doamna parerea.Altii au venit pentru PSD-ALDE ca le-au marit salariile si pensiile si spun ca ei au votat pentru programul de guvernare propus de Dragnea si vor continuarea lui.Cand sunt intrebati cine le-a spus ca programul nu va continua, avand in vedere ca tot PSD-ALDE guverneaza, oamenii devin violenti verbal si fac gesturi tot mai agitate.Cam la o ora dupa inceperea protestului patriotilor in zona au ajuns si cativa protestatari cunoscuti de la miscarile #Rezist din Piata Victoriei. Desi acestia stateau pe cealalta parte a strazii, a fost nevoie de interventia jandarmilor pentru ca noii-veniti sa nu fie agresati de protestatarii care s-au pornit furiosi spre ei."Cat de curand va curatam pe toti! Va trebui sa ne vedem fata in fata toti. Cand vor ocupa ei Piata Victoriei o sa venim si noi, sa vedem cine ramane acolo. Noi, poporul roman, trebuie sa ne intalnim fata in fata cu hastagistii, cu voi astia puternici, sa vedem ce facem. Nu va bateti cu oameni batrani, bateti-va cu noi, ca avem si noi tineret, suntem puternici. Crede-ma pe cuvant, vom da ochi in ochi cu voi cat de curand. O sa vedeti", l-a amenintat unul dintre protestatari pe Marian Ceausescu.Intreg dialogul s-a petrecut in prezenta jandarmilor, care doar filmau si ei scena.De precizat si ca, atunci cand barbatul agresiv ii acuza pe cei de la #Rezist ca sunt "platiti cu bitoin", preciza "nu putem sa dezvaluim mai multe acum", acelasi discurs pe care l-am auzit cu totii luni bune la fostul lider PSD Liviu Dragnea, cand acesta facea astfel de acuzatii fara acoperire la emisiunile la care era invitat.