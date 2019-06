Protest la Cotroceni pentru libertatea lui Liviu Dragnea: "Doar pentru patriotii adevarati!"

Ziare.

Evenimentul este programat duminica, 16 iunie, intre orele 12:00 si 15:00, iar apelul la protest pare mai degraba un strigat de lupta pe viata si pe moarte ce socheaza prin tonul agresiv si acuzatiile xenofobe si rasiste si abunda in greseli gramaticale."DOAR PENTRU PATRIOTII ADEVARATI!!!!!!!!! NU DEGEABA S-AU LUPTAT STAMOSII NOSTRII PENTRU TARA INCEPAND DE LA CEI MAI MARI DOMNITORI PANA LA LIVIU DRAGNEA!LIBERTATEEEE LIVIU DRAGNEA!!!! JOS IOHANNIS TRADATORUL/IMPOSTORUL/DICTATORUL!!! HAIDETI SA STRANGEM RANDURILE SI SA II ARATAM SASULUI CA NU II APARTIN ACESTE MELEAGURI SI NU II DAM VOIE SA NE RUPA TARA!!!!!!!! ROOOOOMMMMAANIIIAAAAAA!P.S. 30 GRADE VOR FI,APA SI UMBRELE SEPCI CE DORITI DVS.LUATI-VA MASURI PENTRU CLIMA! IMPREUNA PUTEM INVINGE!!! NU VREM SA DEVENIM COLONIE NEMTEASCAAA!!!NICI IN RUPTUL CAPULUI! HAAAI ROMANIA!!HAI TARA MEA FRUMOASA!!!", este mesajul de pe pagina de Facebook a evenimentului intitulat "Demisia Iohannis! Dragnea in Libertate! Apel la Patriotism!".Pana acum, doar 236 de persoane si-au anuntat intentia de a participa si peste 800 sunt interesate de eveniment. Insa protestul a fost distribuit si de multi oameni care ironizeaza aceasta initiativa.Asta se vede si din interactiunile dintre utilizatori pe pagina evenimentului, cei care fac glume fiind jigniti si injurati brutal de sustinatori.Pentru acest protest a fost lansata si o melodie. Cei de la ANTICO ROMANIA sau Actiunea Anti-Comunista au facut un cover al melodiei Mmm a celor de la Crash Test Dummies, versurile fiind despre Iohannis."A fost un neamt odata/ Avea un hobby cam ciudat si greu de explicat/ El nu strangea timbre, ci strangea case/ Dar nu una sau doua, ci doar cate sase/ Si daca il intrebai 'Bani de unde ai?'/ El raspundea: 'Mmm Mmm Mmm Mmm'".Pe canalul lor de Youtube, cei de la Actiunea Anti-Comunista se descriu astfel: "ne opunem comunismului, neo-marxismului si totalitarianismului! Iubim libertatea, dreptatea si tara noastra si vom face orice pentru ea! Sustinem valorile vestice, liberalismul clasic, democratia si crestinismul!".Despre aceasta actiune au scris cei de la Sputnik, care sustin ca protestul va avea efecte serioase. "Se intentioneaza asadar reluarea acelor 'plimbari' care il vizau pe Traian Basescu - si care au avut un mare impact in mandatul respectiv", scrie Sputnik, facand referire la "plimbarea" organizata de cei de la Antena3.Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare. El poate fi eliberat conditionat cel mai devreme dupa ce a executat 2/3 din pedeapsa, adica in 2 ani si 4 luni .