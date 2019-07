Protest la Guvern dupa ce Codul Administrativ a fost modificat cum a vrut UDMR: Un act de mare tradare nationala

Ziare.

Imbracati in costume populare, fluturand steaguri si intonand cantece patriotice, participantii la miting au respins Codul Administrativ adoptat prin OUG de Guvern, pe motiv ca acest act normativ introduce limba maghiara ca a doua limba oficiala in stat.Organizatorul protestului, Mihai Tirnoveanu, presedinte al Asociatiei "Calea Neamului" si vicepresedinte al Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, sustine ca OUG pe Codul Administrativ a fost emisa de Guvern la presiunile UDMR si ale statului ungar si este "un act de tradare nationala"."Protestam impotriva Codului Administrativ. Vom cere Guvernului abrogarea ordonantei de urgenta prin care s-a dat Codul Administrativ, pe care il consideram un act de mare tradare nationala, deoarece limba maghiara devine a doua limba oficiala de stat.Se diminueaza foarte mult caracterul national prevazut in Constitutia Romaniei, prin desfiintarea pragului de 20% de folosire a limbii minoritatilor nationale in administratie. Nu este normal ca folosirea limbilor minoritatilor in administratie sa ramana la mica - marea negociere pe care UDMR o va face in consiliile judetene, unde isi va putea impune punctul de vedere", a declarat Tirnoveanu.In opinia sa, OUG pe Codul Administrativ duce la disolutia autoritatii statului roman in mai multe zone ale tarii, in care populatia romaneasca este redusa numeric si favorizeaza obtinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice, obiectiv public asumat al UDMR.Un alt participant la miting a spus ca "UDMR este doar o unealta a Budapestei, prin care se vrea obtinerea autonomiei Ardealului".