Protest la Guvern la un an de la OUG 13: Lupta pentru independenta Justitiei continua. Nu cedam!

Cele mai mari proteste de la Revolutie

Asaltul asupra Justitiei continua de un an, in ciuda celor mai dure reactii civice si externe

Ziare.

com

"Pe 31 ianuarie se implineste un an de cand Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta 13 privind modificarea Codului Penal si proiectul de lege privind gratierea! Lupta pentru independenta Justitiei si lupta impotriva coruptiei continua! Nu cedam! Va asteptam sa veniti intr-un numar cat mai mare la protest!", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului Protestele au inceput pecand Guvernul Grindeanu a emis OUG 13, "noaptea ca hotii", desi ministrii fusesera avertizati de presedintele Klaus Iohannis sa nu duca la capat acest demers si, in saptamanile precedente, zeci de mii de oameni iesisera deja in strada pentru a le cere acelasi lucru.Odata cu adoptarea acestei ordonante, Romania a cunoscut cea mai ampla manifestatie de dupa 1989. Sute de mii de oameni au protestat in strada, pe un ger naprasnic, pana noaptea tarziu, fata de prevederile actul normativ.Protestarii spuneau si atunci, ca si acum, ca singurul obiectiv pe care il au PSD si ALDE e sa ii scape pe "penali".In cele 365 de zile ce s-au scurs de atunci, coalitia de guvernare a ajuns la al treilea Guvern, dupa ce atat Sorin Grindeanu, cat si Mihai Tudose au intrat in conflict cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si au fost inlaturati.Singura chestiune care a ramas constanta este asaltul asupra Justitiei, pe toate caile - in Guvern, in Parlament, in comisia special-infiintata in acest scop si condusa de fostul ministru, autorul OUG 13, Florin Iordache sau la CCR.Reactiile externe la demersurile PSD-ALDE au fost dintre cele mai dure, de la Comisia Europeana la Departamentul de Stat al SUA si numeroase ambasade, insa Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au raspuns mereu cu aceeasi replica - oficialii externi sunt dezinformati.Asta l-a facut in premiera pe seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, sa le transmita oficial ca, din contra, e foarte bine informat si in legatura cu procesul de modificare a Legilor Justitiei, dar si in ce priveste miza lui , trimitere directa la dosarele celor doi sefi ai Parlamentului Romaniei.Chiar miercuri, intr-o conferinta de presa comuna cu Klaus Iohannis, la Bruxelles, Juncker a transmis ca, "daca Legile Justitiei raman in forma data in Parlament, discutam altfel despre Schengen si MCV" , insistand ca nu vor fi acceptati pasi inapoi in ce priveste progresul inregistrat in acest domeniu de la aderare incoace.In cadrul UE se discuta inclusiv ca alocarea de fonduri europene sa fie confitionata de respectarea independentei justitiei si a statului de drept.