Protest la Ministerul Justitiei: Comunitatea Declic a dus o petitie in care se cere desfiintarea Sectiei Speciale (Video)

Reprezentantii Declic vor sa ii transmita ministrului Justitiei petitia " Desfiintati urgent Sectia Speciala pentru magistrati ", semnata de peste 17.000 de romani."Ii cerem sa desfiinteze Sectia Speciala, sa gaseasca in cele 30 de zile o solutie pentru a desfiinta aceasta sectie, sa respecte astfel recomandarile cerute de GRECO si sa respecte vointa cetatenilor.Sunt peste 17.000 de oameni care au semnat aceasta petitie in mai putin de o luna de la initiere si credem ca este foarte importanta respectarea independentei Justitiei. Ne dorim ca magistratii care incalca legea sa fie cercetati, dar cercetati de un parchet independent, obiectiv si asupra caruia sa nu se ridice semne de intrebare", a declarat Catalina Hoparteanu, reprezentanta Declic.Aceasta a precizat ca, in contextul evenimentelor de la Caracal, oamenii sperau ca Sectia Speciala sa se faca utila, dar rezultatul nu a fost cel asteptat."Avand in vedere cele intamplate in ultimele zile la Caracal, ne-am dat seama ca in acest moment Sectia Speciala avea sansa de a ne arata ca ne inselam si de a ne arata ca este eficienta si ca face o ancheta rapida si eficienta in cazul celor care au facut investigatiile la Caracal, insa acestei sectii i-a luat cinci zile pentru a incepe urmarirea penala in rem , practic pentru a incepe declansarea investigatiei pentru a putea sa faca orice act procedural.Atunci e clar ca e nevoie ca Ministrul Justitiei sa dea o solutie rapida in acest caz pentru a respecta atat cererea cetatenilor, cat si solicitarile Comisiei Europene si GRECO", a punctat Hoparteanu.Aceasta a adaugat ca Ministerul Justitiei le-a transmis ca a fost inceput un grup de lucru in minister si au fost invitati la acest grup."Acesta analizeaza gasirea unei solutii pentru a respecta recomandarile GRECO, care sunt obligatorii, nu optionale. Speram insa ca acest grup de lucru sa nu fie doar o tergiversare a gasirii unei solutii si sa vedem un raspuns rapid", a continuat reprezentanta Declic.