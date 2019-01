Protest cu vopsea rosie si cutite la Ministerul Justitiei, dupa crima de la Medias: Manifestantii au fost ridicati de politisti (Video)

Ziare.

com

Acestia au aruncat vopsea rosie si fotografii ale ministrului Tudorel Toader pe scarile institutiei. Tot pe trepte protestatarii au pus si mai multe cutite."Tudorele, fa ceva! Spala mocheta", a strigat unul dintre protestatari.La fata locului au venit si cativa jandarmi, unul dintre acestia a facut poze scarilor.S-au prezentat si cateva echipaje de politie si i-au ridicat pe Sandu Matei si Cristian Mihai Dide.Sandu Matei i-a intrebat pe politisti de ce sunt dusi in duba, iar unul dintre oamenii legii i-a raspuns ca o sa vada la sectie. Apoi, politistul a sustinut ca cei doi au refuzat sa se legitimeze, desi protestatarii au sustinut contrariul, asa ca agentul a revenit la replica "o sa vedeti la sectie".Cei doi urmeaza sa fie dusi la sectia 17 de politie.Amintim ca un tanar de 25 de ani a murit , duminica, la Spitalul din Medias, judetul Sibiu, dupa ce a fost injunghiat in timpul noptii, in urma unui conflict izbucnit intre mai multi localnici, intr-un club si care apoi a continuat in strada.Victima a fost lovita cu cutitul de 11 ori si a primit numeroase lovituri cu pumnii si picioarele in cap. Trei barbati au fost retinuti dupa crima de la Medias, doi dintre acestia fiind eliberati in baza recursului compensatoriu. Doi dintre suspecti sunt cercetati pentru omor, iar unul pentru loviri si alte violente.