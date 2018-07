Protest la Ministerul Mediului: Oamenii au venit cu masti de gaze si se plang ca nu mai pot respira in Bucuresti (Galerie foto)

Ziare.

com

Oamenii s-au plans de mirosurile greu de suportat si de faptul ca, in ciuda sesizarilor repetate, autoritatile nu au facut nimic, arata Digi24."Ne-am saturat de mirosuri, ne-am saturat de poluare, se simte un aer greu aproape in fiecare noapte. Sa se aplice articolul 35, avem dreptul la un aer curat si-l vrem!", a spus un protestatar. "Eu stau in Chiajna si acolo aerul este irespirabil, aproape in fiecare seara miroase foarte urat. De un an sesizam sa se repare aceasta problema si nu s-a reparat", a adaugat altul.Alexandru Gadiuta, consilier general al PMB din partea USR, a anuntat marti ca depune cerere de chemare in judecata impotriva Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, ca urmare a faptului ca aceasta refuza sa prezinte ultimul studiu pe care il detine in legatura cu groapa Iridex."In ultima perioada am primit foarte multe sesizari de la cetateni care reclama probleme ale calitatii mediului in partea de nord-vest a Capitalei, in special cartierele Militari, Drumul Taberei, Bucurestii Noi, Pajura, dar si zone limitrofe: Chiajna, Chitila, pana la Dragomiresti, Rudeni si chiar Mogosoaia", a spus Alexandru Gadiuta.