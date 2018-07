Protest la ora 12:00 la DNA. Se pleaca in mars catre Guvern

Ziare.

com

La aceeasi ora, Laura Kodruta Kovesi va face declaratii de presa , dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a sefei DNA."Laura Codruta Kovesi tocmai a fost revocata din functia de procuror-sef al DNA. La ora 12 mergem in fata la DNA pentru a ne arata sustinerea fata de Kovesi, institutie si lupta anticoruptie. Lupta anticoruptie trebuie sa continue. Apoi, plecam in Piata Victoriei!", se anunta pe pagina de Facebook a evenimentului "Ora 12 - TOTI, in fata la DNA! Apoi, plecam in Piata Victoriei!". Amintim ca purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Purtatorul de cuvant a subliniat ca Romania "este si trebuie sa ramana un stat de drept", in care deciziile Curtii Constitutionale "trebuie respectate si aplicate nu numai de presedintele Romaniei, ci si de majoritatea politica".A.G.