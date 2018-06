Protest la Parlament in ziua motiunii, urmat de mars spre Guvern: Dublul infractor doreste sa reinvie fatidica OUG 13

Apelul USR: Ia-ti o zi libera pentru Romania!

Mars, de la Parlament la Guvern!

Coloane catre Bucuresti 3.0. Jos Guvernul Dancila!

PSD anunta contramanifestatie si incita la violente

Vezi aici cum arata calculele si care sunt sansele de succes ale motiunii

Totodata, oamenii se organizeaza si in tara sa vina spre Capitala pentru a cere demisia Guvernului, anuntandu-se coloane de masini spre Bucuresti.Apelul la protest a fost dat de Uniunea Salvati Romania. Cei de la USR le-au cerut la sfarsitul saptamanii trecute oamenilor, dupa ce Liviu Dragnea a lasat sa se inteleaga ca vrea ca Guvernul sa treaca modificarile la Codurile Penale prin ordonanta de urgenta, sa-si ia miercuri o zi libera si sa isi arate dezacordul printr-un protest pasnic in fata Parlamentului, incepand cu ora 12:00."USR cheama oamenii la un protest pasnic, in fata Parlamentului, miercuri, 27 iunie, in ziua votului motiunii de cenzura. Dragnea trebuie impiedicat sa nimiceasca justitia in Romania prin papusile lui, guvernul-marioneta Dancila, in favoarea unor condamnati penal, unor infractori dovediti si in interesul personal al unor infractori. Hai in strada! Ia-ti o zi libera pentru Romania! Miercuri vino la Parlament!", a fost mesajul celor de la USR, iar lor li s-au alaturat si liberalii, care si-au incurajat sustinatorii sa vina miercuri in fata Parlamentului.Pe pagina de Facebook a evenimentului 3.000 de persoane si-au anuntat participarea, in timp ce alte aproape 9.000 si-au anuntat intentia de a participa. Oamenii au anuntat in mediul online ca fie isi iau ziua libera, fie isi petrec pauza de masa in fata Parlamentului.De asemenea, mai multe companii au anuntat public ca miercuri nu lucreaza pentru a le permite angajatilor sa participe la protest, daca vor.Una dintre acestea este Papaya Advertising, agentia de publicitate care a realizat reclama pentru Transavia, viralizata dupa ce, in vremurile pe care le traim, cand politicul incearca sa subjuge justitia, oameni cu functii inalte in stat cer iertare puscariasilor si nivelul de cultura si discurs al celor cu functii publice este la cel mai jos nivel, vorbeste despre principii, integritate si verticalitate ca stalpi de baza ai unei Romanii puternice.La 24 de ore de cand a facut anuntul ca da o zi libera destinata activitatilor civice, agentia a anuntat ca CEC Bank, banca detinuta de stat, i-a notificat, dupa 10 ani de colaborare, ca reziliaza contractul."Nu regretam postarea, pentru ca noi credem ca dreptul la libera exprimare este mai important decat orice buget. Suntem liberi, si nu doar de contract. Suntem liberi pentru ca asa am decis sa fim", a fost reactia companiei De asemenea, o alta firma ce a luat aceeasi decizie pentru ziua de miercuri, ARP Asigurari, spune ca e vizata de o companie de denigrare la una dintre televiziunile apropiate Puterii. "Ne vedem la Parlament, este multa iarba in parcul Izvor si putem sa zburam liberi!", au reactionat, in aceeasi nota, si cei de la compania de asigurari.Dupa ce vor afla rezultatul de la votul pe motiunea de cenzura, manifestantii au stabilit sa porneasca in mars spre locul consacrat al protestelor, Piata Victoriei."La ora 12:00, vom fi prezenti la Parlament, in zona Parcului Izvor, dupa care vom pleca (dupa ce aflam rezultatul motiunii) in mars catre Guvern, Piata Victoriei fiind destinatia finala. Traseul este: Fantani, Unirii, Universitate, Romana, Piata Victoriei.Dupa 600.000 de oameni in strada in 2017 si alte zeci si sute de mii iesiti anul acesta, dublul infractor doreste sa 'reinvie' fatidica OUG 13. Ce vrea Dragnea acum: impunerea unui prag de 200.000 de euro si scaderea limitelor pedepsei, de la 2 la 7 ani cat este in prezent, la 1 - 5 ani. Codul Penal va intra in dezbaterea comisiei speciale conduse de nimeni altul decat obedientul Florin Iordache, fostul artizan al Ordonantei de Urgenta 13", e mesajul de pe pagina de Facebook a evenimentului Nu doar bucurestenii protesteaza, ci lor li se alatura oameni din toata tara, care se organizeaza sa vina cu masinile spre Capitala in ziua motiunii."Guvernul incompetentei absolute Dancila trebuie sa cada miercuri la motiunea de cenzura sustinuta de Opozitie. Este o buna ocazie ca UDMR sa demonstreze ca nu este o anexa a PSD, ca UDMR nu este magyar PSD. La solicitarea majoritatii organizatiilor civice din tara ne alaturam si noi cu un mars motorizat din Oradea-Arad-Timisoara-Deva-Alba-Sebes-Sibiu-Pitesti si incurajam organizatiile din Moldova si din sudul tarii sa faca un efort si sa ni se alature.Mesajul nostru pentru bucuresteni este: daca noi putem strabate sute de kilometri pe drumuri preistorice, voi doar trebuie sa coborati din blocuri sau sa va luati o zi libera pentru viitorul copiilor nostri", au anuntat organizatorii pe pagina de Facebook Coloane catre Bucuresti 3.0. Jos Guvernul Dancila! Mobilizarea celor care vor demisia Guvernului Dancila si a lui Liviu Dragnea nu a ramas fara ecou din partea PSD. Luni seara, la Antena3, senatorul PSD Claudiu Manda a spus ca este posibil sa fie prezenti in fata Parlamentului si sustinatori ai PSD-ALDE "Sunt doua variante, fie sa-i putem compara numeric, fie sa ajunga la conflict", a spus Manda.Marti, in presa au aparut informatii pe surse conform carora social-democratii ar fi primit ordin de la centru ca fiecare judet sa trimita miercuri in fata Parlamentului cel putin 15 membri.Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va fi dezbatuta si votata, miercuri, in Parlament.