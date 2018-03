Protest la Parlament: Revolutia generatiei noastre 2.0 (Galerie foto)

Foto: Alex Nistor/ Ziare.com

Intitulat "Revolutia generatiei noastre 2.0", protestul a inceput marti dimineata, la ora 10:00, si va dura pana la ora 23:00.Jandarmii au amplasat garduri in zona in care se afla manifestantii.Mai multi protestatari au venit cu masinile in coloana, purtand steagurile Romaniei si Uniunii Europene.La eveniment participa nu doar bucuresteni, ci si oameni din Teleorman sau Valcea.Manifestatia a fost anuntata pe Facebook. Organizatorii au scris ca protestul are loc "pentru ca noi, romanii, ne-am saturat sa fim condusi de hotii oportunisti".Ei au facut apel catre toti cetatenii "care isi doresc o clasa politica condusa de oameni corecti" sa participe la eveniment."Marti, 6 martie, incurajam lumea din intreaga tara sa se alature protestului din Bucuresti (...) Va fi continuarea marelui protest din 20 ianuarie, motiv pentru care invitam TOATE grupurile civice sa se alature acestui protest in co-organizarea lui. Nu este nevoie sa iesim de multe ori in strada. Este nevoie sa iesim multi, o data", se arata pe reteaua sociala.Reprezentantiiau declarat pentruca protestul de marti de la Parlament nu a fost organizat de ei, asa cum au lasat sa se inteleaga cei care au planuit evenimentul de marti, sustinand ca este o continuare a protestului de pe 20 ianuarie.A.D.