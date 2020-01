Protest la Primaria Capitalei fata de vinieta impusa de Firea: Da oxigenului, nu jecmanirii noastre!

Cuantumul de plata pentru soferi, in functie de norma de poluare a masinii

Ziare.

com

Oamenii sustin ca nu au bani de masini noi si ca obligatia de a plati vinieta ca sa circule cu masinile lor le afecteaza vietile si dreptul la proprietate.Potrivit lui Florin Ivan, lider sindical in cadrul STB si participant la protest, in fata Primariei Generale s-au strans circa 30 de persoane, iar circa 20 de masini au dat inconjorul Pirimariei Generale, in repetate randuri.Vinieta Oxigen este o taxa pe care sunt nevoiti sa o plateasca soferii care circula prin Capitala cu masini foarte poluante. Mai exact - potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti 539/24.10.2019 - toti soferii de masini cu norme de poluare non-Euro, Euro 1, Euro 2 si Euro 3 trebuie sa achite, incepand de la 1 ianuarie 2020, o taxa pentru a circula pe drumurile publice. Ulterior, Gabriela Firea a anuntat ca obligativitatea platii intra in vigoare de la 1 martie, pentru a da timp cetatenilor sa se obisnuiasca.In plus, cei aflati la volanul masinilor non-Euro, Euro 1 si Euro 2 n-au voie deloc sa circule, in timpul zilei, prin Centrul Capitalei, printr-un perimetru numit Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA).Pentru masinile cu norma de poluare Euro 4 se va plati taxa abia de la 1 ianuarie 2021. Scutiti de obligatia de a cumpara vinieta Oxigen sunt soferii de masini cu norma de poluare Euro 5 si Euro 6, dar si cei care conduc autovehicule electrice sau hibride, motociclete si scutere.De asemenea, exista o lunga lista de soferi exceptati de la plata vinietei, de la cei care conduc masini ale institutiilor publice si pana la cei ai carelor de transmisiuni audio si radio.Pentru moment, vinietele se pot cumpara doar online, de pe siteul roviniete.ro.Intr-un material video, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aratat cum va functiona sistemul. Printre altele, exista un sistem de camere si un soft care vor analiza datele fiecarei masini care trece prin ZACA si vor stabili daca s-au respectat regulile si s-a platit vinieta. Soferii care vor circula ilegal vor fi amendati.In repetate randuri, consilieri generali din Opozitie au apreciat ca taxa va fi atacata in instanta de cetateni si nu va ajunge sa se aplice efectiv. Si iata ca nemultumitii n-au intarziat sa apara.Mai multi cetateni au format un grup de actiune si s-au adunat vizavi de sediul Primariei Generale de pe Bulevardul Elisabeta pentru a convinge administratia Firea sa renunte la aceasta taxa.Indiferent ce ecou va avea manifestatia lor de astazi, din informatiile, oamenii sunt hotarati sa lupte in instanta, in incercarea de a anula vinieta.