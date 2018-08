Protest la reuniunea femeilor din PSD: Viorica Dancila a fost huiduita de mai multe persoane (Video)

Ziare.

Protestatarii au huiduit-o pe Dancila in momentul sosirii si i-au strigat: "Rusine, rusine, rusine sa va fie!", "Analfabeta" si "Sunteti o marioneta! Marioneta lui Dragnea".Protestatarii aveau tricouri pe care scrie "Fara penali" si mesaje anti PSD, dar si steagul tricolor. De asemenea, au adus un manechin din carton care o infatiseaza pe Viorica Dancila.La scurt timp dupa aparitia protestatarilor in zona, a aparut un echipaj de Politie, cu doi agenti.Unul dintre protestatari a strigat "Rusine Politiei"."Am venit sa o intrebam pe doamna Dan ce s-a intamplat in data de 10 august. (...) Am vrut sa aduc aminte Politiei Romane ca si-au patat onoarea. Politia si Jandarmeria", a spus barbatul, jurnalistilor.Politistii au intrat in Pavilionul Expozitional, iar la iesire, i-au cerut barbatului respectiv sa se legitimeze si l-au verificat in baza de date. Agentii au spus ca nu vor aplica nicio sanctiune, intrucat barbatul nu a comis nicio contraventie.Operatiunea a durat cateva minute, dupa care politistii au plecat.Citeste si PSD face Comitet Executiv la Neptun - liderii partidului vor discuta scrisoarea prin care Andronescu a cerut demisia lui Dragnea