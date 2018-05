Protest la Spitalul Judetean din Cluj, unde angajatii cer demisia conducerii si ameninta cu plecarea in bloc (Video)

Diferenta salariala de 1.200 de lei

Ei ameninta si cuProtestatarii s-au adunat in fata Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Cluj-Napoca avand afise cu mesaje precum "Demisia" si "Tehnician radiolog = asistent licentiat", ei cerand plecarea conducerii institutiei si amenintand cu demisia in bloc dupa data de 15 iunie, daca solicitarile nu sunt rezolvate."Vrem sa fim auziti de Ministerul Sanatatii, de doamnana ministru Pintea, care a afirmat ca vrea sa cunoasca situatiile din teritoriu. Noi suntem o astfel de situatie din teritoriu si o rugam sa ne rezolve problema.. Noi am cerut sa fim incadrati ca asistenti medicali licentiati, cum am fost intotdeauna, nu suntem acum inclusi unde ar trebui sa fim si pierdem bani la salariu conform Legii salarizarii.", a declarat Marcela Nemes, tehnician de radiologie si imagistica in cadrul SCJU Cluj-Napoca.Potrivit acesteia, managerul spitalului, Petru Susca, se ascunde in spatele faptului ca nu are un document scris de la Ministerul Sanatatii, astfel incat tehnicienii radiologi si moasele sa poata fi incadrati ca asistenti medicali licentiati.Adina Szabo, un alt tehnician radiolog, a declarat ca SCJU Cluj-Napoca este singura unitate medicala care nu si-a incadrat moasele si tehnicienii radiologi la grila de salarizare, iar, astfel, nu aplica legea."Problema noastra este absurda, tehnicianul radiolog este asistent medical licentiat, cu studii superioare, specializat pe imagistica, radiologie si medicina nucleara. De ce nu ne-a incadrat alaturi de asistenti?", a spus Szabo.Rodica Muresan lucreaza de 30 de ani ca moasa in cadrul SCJU Cluj-Napoca si a asistat la venirea pe lume, in aceasta perioada, a mii de copii."Sunt nemultumita, deoarece sunt asistenta medicala, profil obstetrica-ginecologie, absolventa a Facultatii de Moase a UMF, iar pe diploma de licenta scrie moasa-licentiata., ceea ce este frustrant", a precizat Muresan.Directorul medical al SCJU Cluj-Napoca, Adela Golea, a declarat ca in Legea salarizarii sunt recomandari pe diverse categorii profesionale, iar cele de tehnician radiolog si moasa nu apar la mariri de salariu de la 1 martie."Am cerut de mai multe ori Ministerului Sanatatii sa ne raspunda punctual care este salariul in plata la 1 martie pentru acestea.. Cand primim, pe acela il aplicam. Nu avem nicio problema cu niciunul dintre colegi.Legea spune clar ca beneficiaza de majorari salariale medici, asistenti medicali si ambulantieri, acolo mai trebuie niste completari, dupa care le vom aplica", a spus Golea.Directorul de ingrijiri al spitalului clujean, Monica Costin, a completat ca rezolvarea problemei tehnicienilor radiologi ar fi modificarea legii, cu mentinerea denumirii respective si cu o salarizare corecta, dupa importanta pe care o au in echipa medicala.La SCJU Cluj-Napoca sunt angajati