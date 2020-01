Protest la Targu Mures, dupa declaratiile primarului Florea: Ii vom cere sa aprobe cum sa ne legam sireturile, cum sa ne stergem la nas

Ziare.

com

Organizatorii anunta o mie de participanti, persoane din comunitatile de rromi din Targu Mures, activisti si membri ai asociatiilor si ONG-urilor civice si pe probleme de drepturile omului."Credem ca este de datoria noastra, ca societate, sa fim solidari in amendarea unor astfel de derapaje periculoase ale alesilor. Ingrijorarea noastra este cu atat mai justificata cu cat un astfel de discurs incita la ura de clasa si de rasa.Primarul Dorin Florea nu numai ca isi arata dispretul fata de persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile si defavorizate ('saraci' si 'tigani'), dar propune cu nonsalanta politici publice de control al vietii intime/private si de purificare sociala, inspirate de doctrina si politicile naziste", au transmis, joi, printr-un comunicat de presa, reprezentantii Platformei civice Aresel.Potrivit acestora, Dorin Florea "uita ca a fost ales de comunitate pentru a-si ajuta electoratul, nu pentru a-l denigra si a-l desconsidera"."Ii vom cere sa ne spuna care sunt procedurile si sa aprobe: cand si cum sa facem dragoste, cum sa ne legam sireturile, cum sa ne stergem la nas, cum, cat si cand sa mancam, cat sa bem si cand si de ce sa il votam", a declarat Ciprian Necula, reprezentant al Platformei Aresel, citat in comuncatul de presa.Organizatorii protestului cer primarului Dorin Florea sa ceara public iertare, atat comunitatilor de rromi, cat si tuturor cetatenilor pentru declaratiile sale. In plus, reprezentantii organizatiei cer demisia primarului."Primaria a fost notificata in data de 15 ianuarie cu privire la desfasurarea acestei actiuni de protest. In spiritul democratic si ca dovada ca isi sprijina cetatenii, conform obligatiilor legale privind adunarile publice, speram ca institutia sa coopereze la buna desfasurare a protestului", au transmis organizatorii, precizand ca protestul pasnic din fata Primariei Targu Mures va incepe la ora 16:00.Potrivit organizatorilor, sunt asteptati peste o mie de oameni din comunitatile de rromi din Targu Mures, activisti si membri ai asociatiilor si ONG-urilor civice si pe probleme de drepturile omului.Primarul din Targu Mures, Dorin Florea (ALDE), propune realizarea unei anchete sociale pentru cuplurile care vor sa aiba copii , care sa tina cont de dovada unui loc de munca, a unei locuinte stabile, o "situatie financiara acceptabila", "un nivel de educatie minim stabilit prin lege" si o varsta minima."In Romania exista multe familii defavorizate (nu ma refer la persoane cu dizabilitati), ci la cei apti de lucru care nu vor sa munceasca, la cei care aduc pe lume copii cu un singur scop: sa aiba o sursa de venit. Aceste medii genereaza infractionalitate crescuta, abandon, lipsa de educatie etc", afirma el.