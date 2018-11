Protest la Termocentrala Mintia. Oamenii cer prezenta lui Dancila

Ziare.

Presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc, a declarat ca unii dintre angajatii care protesteaza la Termocentrala Mintia au iesit din schimbul trei.Oamenii s-au adunat intr-un imobil si in curte si asteapta un raspuns din partaea guvernantilor."Avem deja 150 de persoane care protesteaza. Au inceput cei din schimbul trei, deja au venit si colegii din schimbul I si cei de acasa. Activitatea de exploatare nu este intrerupta. Nemultumirea lor e legata de promisiunile facute de politicieni, de Guvern, in special cele facute de premierul Tudose si viceprimarul Viorel Stefan, la finele anului trecut si in primavara lui 2018, cand s-au aflat in vizita la Mintia.Au promis ca Termocentrala Mintia va ramane cu functionare pe carbune, grupuri pe carbune si ca se vor asigura veniturile necesare functionarii in conditii optime a termocentralei", a spus Cristian Istoc.Potrivit acestuia, din toate promisiunile, Ministerul Energiei "a promovat lichidarea" a cinci grupuri energetice si trecerea unuia pe gaze naturale, pana in 2024, Termocentrala Mintia avand sase grupuri energetice."Cinci grupuri vor sa le lichideze, inca nu sunt taiate. Cerem prezenta premierului Viorica Dancila pentru ca cerem transparenta la nivel guvernamental in aceste decizii, sa stie si salariatii daca se inchide. Protestul spontan la Mintia este impotriva minciunilor guvernamentale, a promisiunilor politicienilor prin care se dadeau asigurari ca la Mintia raman doua grupuri pe carbune", a spus presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara.In prezent, Termocentrala Mintia are aproximativ 770 de angajati.Aceasta este sucursala a Complexului Energetic Hunedoara, care are in prezent peste 4.000 de salariati.Si in vara au fost proteste aici fata de neplata contributiilor pe primele sase luni ale anului si intentia Ministerului Energiei de a lasa doar un singur grup la Mintia si acela pe gaz